Dünya
5
Yeniakit Publisher
İspanya'dan ABD'ye tokat: Trump'ın teklifini reddettiler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İspanya'dan ABD'ye tokat: Trump'ın teklifini reddettiler!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında toplanan Gazze Kurulu'na katılmayacaklarını bildirdi.

1
#1
Foto - İspanya'dan ABD'ye tokat: Trump'ın teklifini reddettiler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurucusu olduğu ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalışacağını duyurduğu Barış Kurulu'na çok sayıda ülke davet edildi.

#2
Foto - İspanya'dan ABD'ye tokat: Trump'ın teklifini reddettiler!

İSPANYA TRUMP'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ Kuruluş sözleşmesinin dün imzalandığı Barış Kurulu'na toplamda ABD dahil 22 ülke katıldı. Trump tarafından kurula davet edilen çok sayıda ülke bulunurken, bu davete İspanya'dan olumsuz cevap geldi.

#3
Foto - İspanya'dan ABD'ye tokat: Trump'ın teklifini reddettiler!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'na katılmayacaklarını açıklayarak, "Davet için teşekkür ediyoruz, ancak reddediyoruz" dedi.

#4
Foto - İspanya'dan ABD'ye tokat: Trump'ın teklifini reddettiler!

İspanya Başbakanı Sanchez, İspanya'nın BM'ye ve çok taraflılığa verdiği önem nedeniyle girişime katılmadıklarını söyleyerek Filistin yönetiminin de kurulda yer almadığına vurgu yaptı.

Yorumlar

Ali Doğan Hannover

ABD'yi Yanlıştırma Siyaseti, AB iç Savaş balşlangıcı olabilir
