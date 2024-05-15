İsmi tüyleri diken diken ediyor!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, eriyen kar suları ve sel nedeniyle bu yapının ortaya çıktığını ifade ederek, “Divriği ilçesine bağlı Maltepe köyü yakınlarında Kapadokya'daki aşım şekillerine benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken ve halk tarafından Şeytan Şehri olarak bilinen yer şekilleri, bizim kötü arazi olarak tanımlamış olduğumuz Kırgıbayırlar veya badlans olarak adlandırmış olduğumuz şekillerdir aslında. Badlansı daha çok yarı kurak iklim özelliklerinin hakim olduğu bitki örtüsünden yoksun eğimli sahalarda, genellikle yağmurun oluşturmuş olduğu sel sularında kolayca aşınabilen yer şekilleri olarak nitelendirebiliriz. Özellikle sağanak yağışın olduğu ya da erimiş kar sularının etkisiyle aşınan bu şekiller birbirinden farklı keskin ve alçak sırtlar meydana getirebilmekte ve bu görüntüler ortaya çıkmaktadır. Maltepe köyündeki Şeytan Şehri Kayalıkları olarak adlandırılan Kırgıbayırlar, yüzde 65-70 oranında kil içeriğine sahip” dedi.