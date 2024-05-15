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Yaşam
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İsmi tüyleri diken diken ediyor!

2024-05-15 16:42:00
İsmi tüyleri diken diken ediyor!

Sivas'ta bulunan ‘Şeytan Şehri Kayalıkları', turizme kazandırılmayı bekliyor.

#1
Foto - İsmi tüyleri diken diken ediyor!

Divriği ilçesi Maltepe köyü yakınlarında bulunan Şeytan Şehri Kayalıkları görenlerin dikkatini çekiyor. Erozyon, rüzgar ve sel suları ile zamanla aşınma yoluyla oluşan kayalar, görenleri kendine hayran bırakıyor. Geceleri ay ışığının yansıması ve rüzgar sesinin etkisiyle oluşan ürkütücü görüntü nedeniyle yöre halkı tarafından ‘Şeytan Şehri Kayalıkları' adı verilen bölge, turizme kazandırılmayı bekliyor.

#2
Foto - İsmi tüyleri diken diken ediyor!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, eriyen kar suları ve sel nedeniyle bu yapının ortaya çıktığını ifade ederek, “Divriği ilçesine bağlı Maltepe köyü yakınlarında Kapadokya'daki aşım şekillerine benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken ve halk tarafından Şeytan Şehri olarak bilinen yer şekilleri, bizim kötü arazi olarak tanımlamış olduğumuz Kırgıbayırlar veya badlans olarak adlandırmış olduğumuz şekillerdir aslında. Badlansı daha çok yarı kurak iklim özelliklerinin hakim olduğu bitki örtüsünden yoksun eğimli sahalarda, genellikle yağmurun oluşturmuş olduğu sel sularında kolayca aşınabilen yer şekilleri olarak nitelendirebiliriz. Özellikle sağanak yağışın olduğu ya da erimiş kar sularının etkisiyle aşınan bu şekiller birbirinden farklı keskin ve alçak sırtlar meydana getirebilmekte ve bu görüntüler ortaya çıkmaktadır. Maltepe köyündeki Şeytan Şehri Kayalıkları olarak adlandırılan Kırgıbayırlar, yüzde 65-70 oranında kil içeriğine sahip” dedi.

#3
Foto - İsmi tüyleri diken diken ediyor!

Özpay, Şeytan Şehir Kayalıkları'nın ziyaret edilmesi gereken önemli bir doğal sit alan olarak görüldüğünü söyleyerek, “Yöre halkı tarafından 'Şeytan Şehri' ya da 'Şeytan Kayalıkları' gibi isimlerle adlandırılan bu şekillerin bu isimlerle adlandırılmasındaki temel neden ise buradaki keskin ve alçak sırtların bazı figürler ve üyelere benzetilmesinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunların oluşumu ile ilgili halkın bazı hikayeler geliştirdiklerini de söylemek mümkün.

#4
Foto - İsmi tüyleri diken diken ediyor!

Çevre turizmi açısından bu yer şekillerinin gelecekte çok önem arz edebileceğini söyleyebiliriz. Bu bölge turizm açısından çekicilik oluşturabilen şekiller arasında yer almakta. Ziyaret edilmesi gereken önemli bir doğal sit alanı olarak kabul edebiliriz” şeklinde konuştu.

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