İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

Süper Kupa’nın 30 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanacak olması ile ilgili de, “Yabacıların yılbaşı tatili var. O tarihte bu maçın olması yabancılar arasından çok olumlu karşılanmayabilir. Ama Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar bu. Bizim bu kararı değiştirecek halimiz yok. Biz oynarız bizim için sorun değil” diye konuştu.