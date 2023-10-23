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Spor
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İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

2023-10-23 08:25:55
İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş bir yasak geldi.

#1
Foto - İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.

#2
Foto - İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

#3
Foto - İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

"İlk devre her şey planladığımız gibiydi. Rakip 5-3-2 gibi başladı. Farklı bir başlangıç yapıp 2-0 yaptık ve rakip 4'lüye döndü. İlk yarı güzel geçti, 3-0! İkinci yarıda oyuncularımızla yaptığımız toplantıda aynı işi yapmaya karar verdik. Atabiliyorsak 4-5-6 ama rehavete kapılmamak gerektiğini söyledik. Herhalde skorun verdiği rahatlıkla ikinci yarı 1-2 bireysel hatadan yediğimiz golle 4-2 kazandık. Kendi evimizde kazandığımız için mutluyum. Hatayspor'a ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum."

#4
Foto - İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

"Ben daha önce de söylediğim gibi maç maç düşünüyorum. Bu maç da bitti. Buradan, özellikle ikinci yarıdan ders çıkaracağız. Hiç istemediğimiz bir görüntü. Şimdi önümüzde Ludogorets maçı var, sonra da Pendikspor maçı var. Bu iki maça odaklanacağız."

#5
Foto - İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

"Livakovic için doktorla konuşamadım. Ufak tefek bir şey olabilir. En kısa sürede sağlık ekibimiz giderebilir."

#6
Foto - İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

"Bright Osayi-Samuel'in eksikleri var. İstedim Bright değil. Dün kendisiyle uzun bir toplantı yaptım. Özellikle gece yarılarına kadar oyun oynamalarını yasakladım. Bana söz verdi; ‘bundan sonra daha iyi olacağım’ dedi. Düzeltmesi gereken eksikleri var düzeltirse birinci sınıf oyuncu olacak”

#7
Foto - İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

“Zajc, kamp geçirmedi. Geçen seneden pubis sakatlığı var. Sürekli milli takıma gidiyor. Düzenli antrenman yapıp, fiziksel gelişimini tam sağlayamıyor. 13-14 oyuncu milli takıma gidiyor. Bazı oyuncuların performansı yukarı çekmek istesek de milli takıma gittikleri için istediğimiz seviyeye çıkamıyoruz. Bazılarıyla da özel antrenmanlarla takım seviyesine çıkarmak istediğim oyuncular var”

#8
Foto - İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

“Biz stresle ilgili çalışma yapmadık. Ben sadece oyuncularımla antrenmanlarda her maçı analizlerini yaparak hikayesi başkadır. Hatayspor’a da 2-3 çeşit taktikle hazırlandık. Oyuncular bunu anlayarak görevini yerine getiriyor. Onlara rahatlık ve özgürlük veriyorum. Oyun içinde farklı değişiklikler olabiliyor. Bunlardan oyuncular keyif alıyorlar. Tesislerde de oyuncuları strese sokacak baskı altına almıyorum. Rahat bırakıyorum. Konuşarak disiplinle bunları yapıyoruz”

#9
Foto - İsmail Kartal'dan oyuncusuna flaş çıkış! Oynamayı yasakladım

Süper Kupa’nın 30 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanacak olması ile ilgili de, “Yabacıların yılbaşı tatili var. O tarihte bu maçın olması yabancılar arasından çok olumlu karşılanmayabilir. Ama Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar bu. Bizim bu kararı değiştirecek halimiz yok. Biz oynarız bizim için sorun değil” diye konuştu.

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