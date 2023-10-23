İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'de son olarak Hatayspor engelini geçerek rekor kıran sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde de başarı hedefliyor. Geniş bir kadroya sahip olan teknik direktör İsmail Kartal devre arası için eksik noktalara takviye yapılmasını istedi ve listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda listedeki 3 yıldız belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)