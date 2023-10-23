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Spor
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İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

2023-10-23 12:34:41
İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'de son olarak Hatayspor engelini geçerek rekor kıran sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde de başarı hedefliyor. Geniş bir kadroya sahip olan teknik direktör İsmail Kartal devre arası için eksik noktalara takviye yapılmasını istedi ve listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda listedeki 3 yıldız belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

#2
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 4-2 kazandı ve 9'da 9 yaptı.

#3
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Konuk takımın golleri ise Faouzi Ghoulam ve Rayane Aabid'den geldi.

#4
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Bu sonucun ardından Hatayspor'un yenilmezlik serisi sona erdi.

#5
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Fenerbahçe ise 27 puanla liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan geri aldı.

#6
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Süper Lig'in 2009-2010 sezonunda ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezon seriyi 9 maça çıkararak kendi rekoru geliştirdi.

#7
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki seriyle birlikte son 19 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.

#8
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

F.Bahçe, 26 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'i ağırlayacak.

#9
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

İlk 2 maçından 6 puan toplayan Kanarya, bu maçı kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

#10
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler Nordsjaelland'ı 3-1, Spartak Trnava'yı ise 2-1'lik skorlarla geçmişti.

#11
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Maçın ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "Bazı oyuncuların performansını yukarı çekmek istesek de elimizde değil.

#12
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Takımın seviyesine çekmem gereken oyuncular var, ekibimle konuşup bunu başarmaya çalışacağız." diye konuştu.

#13
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

6 NUMARA TRANSFERİ YETİŞMEDİ 2023-2024 sezonu 1. transfer ve tescil dönemini hareketli geçiren F.Bahçe, buna karşın 6 numara takviyesi yapamadı.Bu bölgeye takviye yapacaklarını dile getiren başkan Ali Koç, transferi ilk dönemde yetiştiremedi.

#14
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

PIOTR ZIELINSKI BOMBASI! A Spor'a göre; Sarı-lacivertlilerin bu bölge için düşündüğü ilk isim ise Napoli forması giyen Piotr Zielinski oldu.

#15
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Son 7 yıldır 40 maçın üstünde sahaya çıkan Polonyalı orta saha, İtalyan ekibinde istikrar abidesi oldu.

#16
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...

#17
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

PLASE FOFANA Sarı-lacivertliler Zielinski ile anlaşamaması halinde rotayı Monaco forması giyen Youssouf Fofana'ya kıracak.

#18
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki oyuncuyu devre arası cüzi bir rakama transferi bitirme peşinde...

#19
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Fransız ekibi Avrupa'da yer almazken, genç yıldız bu arenada kendini göstermek istiyor.

#20
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Oyuncuyla bir dönem ezeli rakibi Galatasaray da ilgilenmişti.

#21
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

GENÇLİK AŞISI CHER NDOUR! Bu bölge için düşünülen son isim ise Paris Saint-Germain'in (PSG) genç oyuncusu Cher Ndour oldu.

#22
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Fransız ekibi 19 yaşındaki futbolcuyu oynayabileceği bir takıma kiralamak istiyor.

#23
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

F.Bahçe ise oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir teklif sunacak.

#24
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

Senegal asıllı İtalyan futbolcu, oyun stili ve fizik yapısı

#25
Foto - İsmail Kartal istediğinde artık akan sular duruyor! Bomba harekat başladı...

nedeniyle Paul Pogba'ya benzetiliyor.

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