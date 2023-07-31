2023-07-31 20:02:04 İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, iki yıldız için kulüplerin görüşme halinde olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, iki yıldız için kulüplerin görüşme halinde olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Zimbru rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu.
İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde: İkinci maç için buraya geldik. Güzel bir hava var. İlk maçta güzel bir oyunla, iyi bir sonuç aldık. Futbolda aldığınız sonuçların garantisi yoktur, en iyi şekilde hazırlandık.
Yarınki maçı da kazanarak ülke puanına katkı sağlamak, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Son bir antrenmanımız olacak, ondan sonra maç saatini beklemeye geçeceğiz.
Djiku'nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmedik. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Bazı oyuncuları rotasyonda görmek için onlara şans vereceğim.
Livakovic ve Cengiz Ünder transferleri hakkında da konuşan Kartal, şunları kaydetti:
Şu anda benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik şartları ve kulüpler arası görüşmeler var. Bu konuyu başkanımız ve yönetim kurulumuzun yetki alanında.
Türkiye'deki hedefimiz ligi kazanmak, kupayı kazanmak. Avrupa'da da bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz, 'Neden olmasın?' diyoruz.
Kim oynarsa oynasın sahadaki 11 en değerli 11'dir. Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkar.
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