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Spor
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İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı

2023-07-31 20:02:04
İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, iki yıldız için kulüplerin görüşme halinde olduğunu açıkladı.

#1
Foto - İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Zimbru rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde: İkinci maç için buraya geldik. Güzel bir hava var. İlk maçta güzel bir oyunla, iyi bir sonuç aldık. Futbolda aldığınız sonuçların garantisi yoktur, en iyi şekilde hazırlandık.

#3
Foto - İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı

Yarınki maçı da kazanarak ülke puanına katkı sağlamak, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Son bir antrenmanımız olacak, ondan sonra maç saatini beklemeye geçeceğiz.

#4
Foto - İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı

Djiku'nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmedik. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Bazı oyuncuları rotasyonda görmek için onlara şans vereceğim.

#5
Foto - İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı

Livakovic ve Cengiz Ünder transferleri hakkında da konuşan Kartal, şunları kaydetti:

#6
Foto - İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı

Şu anda benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik şartları ve kulüpler arası görüşmeler var. Bu konuyu başkanımız ve yönetim kurulumuzun yetki alanında.

#7
Foto - İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı

Türkiye'deki hedefimiz ligi kazanmak, kupayı kazanmak. Avrupa'da da bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz, 'Neden olmasın?' diyoruz.

#8
Foto - İsmail Kartal iki yıldız ismi açıkladı

Kim oynarsa oynasın sahadaki 11 en değerli 11'dir. Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkar.

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