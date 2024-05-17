İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Kartal’ın her şeye rağmen Galatasaray karşısında da 26 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürmesi bekleniyor. Öğrencisiyle sık sık motivasyon konuşmaları yapan tecrübeli teknik adamın, “Kendini gösterip, kötü günleri unutturman için önünde çok iyi bir fırsat var. Fenerbahçe için her zaman Galatasaray derbilerinin önemi farklıdır. Bu maçta yapacaklarınla yeniden taraftarın sevgilisi haline gelebilirsin. Hadi, derbi zaferinin kahramanı olarak göster kendini” dediği öğrenildi.