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İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

2024-05-17 10:27:35
İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'da alarm verildi. Derbi öncesi en çok merak edilen konu forvette kimin oynayacağı. Kariyeri boyunca bu tarz birçok büyük maça çıkıp kahraman olan Dzeko ile son haftaların formda golcüsü Batshuayi arasında müthiş bir rekabet var. İsmail Kartal’ı zor bir karar bekliyor. Öte yandan İsmail Kartal derbi öncesi kritik bir karara imza attı. İşte detaylar...

#1
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Fenerbahçe'de kritik derbi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önce Türkiye Kupası’na Ankaragücü karşısında havlu atıldı.

#2
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Ardından TFF’ye tepki olarak Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkıldı ve daha sonra oyuncular sahadan çekildi. Kupa, Galatasaray’ın oldu. Daha sonra Konferans Ligi Çeyrek Finali’nde Olympiakos karşısında penaltı atışları sonucu hüsran yaşandı.

#3
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Son olarak ligde Sivas ve Konya deplasmanlarında alınan beraberlikler, Fenerbahçe’nin lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşmesine neden oldu.

#4
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Sarı-Lacivertliler için rüya gibi başlayan, rekorların alt üst edildiği sezonun son bölümü büyük hayal kırıklıklarına sahne oldu.

#5
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Fenerbahçe şimdi Rams Park’ta Galatasaray’a konuk olacak. Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri oynanacak olmasına rağmen camiada dev mücadele neredeyse hiç konuşulmuyor.

#6
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Tek gündem, Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek olan başkanlık yarışı ve kazanacak adayın takımı emanet edeceği teknik adam... Sosyal medyada bile taraftarlar derbiyi değil, kongreyi gündemde tutuyor.

#7
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Fanatik'te yer alan habere göre; Samandıra ise tüm bu yaşananların dışında kalmaya ve pazar günkü dev mücadeleye odaklanmaya çalışıyor. Sezon bitiminde görevini kaybetmesine kesin gözüyle bakılan İsmail Kartal, öğrencilerini Galatasaray sınavına hem taktiksel olarak hem de motavisyon anlamında hazırlamaya çalışıyor.

#8
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Kaptanlar da bu konuda ellerinden geleni yapıyor. Takım içi konuşmalarda Dzeko, Tadic, Ferdi ve Mert Hakan gibi isimler, kongrenin kendileri açısından gündem dışı olması gerektiğine vurgu yapıyor.

#9
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Futbolcular olarak tek görevlerinin, derbide Galatasaray’ı yenerek hem güç gösterisinde bulunmak hem de şampiyonluk şansını son haftaya taşımak olduğunun altı çiziliyor.

#10
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Camiada dev maçın gündem dışı olmasının, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltması açısından takıma olumlu yansıyabileceği yorumları da yapılıyor.

#11
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Cengiz Ünder, 15 milyon Euro’luk bonservis bedelinin ağırlığını son haftalarda iyice hissetti. Sakatlıklar nedeniyle istikrarsız performans sergileyen Milli oyuncu, son dönemde performans olarak dibe vurmuş durumda.

#12
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci’nin sakatlığı sonrası öğrencisine güvenmeye devam etti. Kayseri maçında Cengiz 11’de görev yaptı ancak kenara gelirken ıslıklandı.

#13
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Kartal’ın her şeye rağmen Galatasaray karşısında da 26 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürmesi bekleniyor. Öğrencisiyle sık sık motivasyon konuşmaları yapan tecrübeli teknik adamın, “Kendini gösterip, kötü günleri unutturman için önünde çok iyi bir fırsat var. Fenerbahçe için her zaman Galatasaray derbilerinin önemi farklıdır. Bu maçta yapacaklarınla yeniden taraftarın sevgilisi haline gelebilirsin. Hadi, derbi zaferinin kahramanı olarak göster kendini” dediği öğrenildi.

#14
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Sarı-Lacivertliler, bu sezon ligde ilk golü attığı maçlarda sadece Samsunspor ve Sivas ile berabere kalırken, diğerlerinin tamamını kazanmayı bildi.

#15
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmalarda da ilk gol, kritik öneme sahip. İki takım arasındaki son 61 lig derbisinde perdeyi açmayı başaran takımlar sadece 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, golsüz eşitliği bozuduğu 24, Galatasaray ise 14 derbide zafere ulaşan taraf olmayı başardı.

#16
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısına nasıl bir oyun yapısı ve kadroyla çıkacağı merak konusu. Djiku, Kaysersipor karşısında orta sahada görev yapıp maçın yıldızı olmuştu. Ganalı yıldız bu bölgede göz doldursa da savunmada da Icardi’yi durdurma anlamında en etkili silah konumunda. İsmail Kartal, taktik çalışmalarda öğrencisini iki bölgede de deniyor.

#17
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Herkesin merak ettiği bir diğer konu ise forvette kimin oynayacağı. Edin Dzeko, Fenerbahçe kariyerine müthiş başladı. Attığı gollerle hem takımını zirveye taşıdı hem de uzun süre krallık yarışında liderliği kimseye kaptırmadı.

#18
Foto - İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!

Ancak Boşnak forvet son aylarda üretkenlik anlamında ciddi düşüş yaşadı. 37 yaşındaki oyuncu, ligde sezonun ikinci yarısında sadece 4 kez ağları sarstı. Dzeko formsuz, ancak kariyeri boyunca bu tarz birçok büyük maç oynayıp kahraman olmuş bir isim. Deneyimli yıldız ayrıca, Galatasaray’ın yoğun hücum presine karşı Fenerbahçe’nin uzun toplarla geriden çıkma konusunda pivot santrfor özellikleri sayesinde önemli bir silah.

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