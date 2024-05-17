2024-05-17 10:27:35 İsmail Kartal giderayak kapıları kapattı! Hazırlıklar başladı: Cengiz kararı, ortaya çıktı… Yazık gerçekten!
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'da alarm verildi. Derbi öncesi en çok merak edilen konu forvette kimin oynayacağı. Kariyeri boyunca bu tarz birçok büyük maça çıkıp kahraman olan Dzeko ile son haftaların formda golcüsü Batshuayi arasında müthiş bir rekabet var. İsmail Kartal’ı zor bir karar bekliyor. Öte yandan İsmail Kartal derbi öncesi kritik bir karara imza attı. İşte detaylar...