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Spor
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İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

2024-05-26 13:52:59
İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İstanbulspor'u mağlup ederek Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek olan sarı lacivertlilerde kritik karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı.Trendyol Süper Lig’deki son maçında İstanbulspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe’de hafta boyunca birlik beraberlik mesajları verildi. Galatasaray’ı yenerek şampiyonluk şansını sürdüren sarı-lacivertli takımda her hazırlık mutlu sona ulaşılabilecek şekilde yapıldı.

#1
Foto - İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

Fenerbahçe’de yönetiminden teknik heyetine, oyuncusundan taraftarına herkesin gözü sahada, aklı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak...

#2
Foto - İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

Sarı-lacivertliler son hafta kazanıp, sarı-kırmızı takımın mağlup olması halinde sezonu şampiyonlukla noktalacak.

#3
Foto - İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

Hafta boyunca yapılan idmanlarda hem Teknik Direktör İsmail Kartal, hem de kaptanlar diğer oyuncuların moralini yüksek tutmak için toplantılar yaparken, her hazırlık sezon mutlu sonla bitecekmiş gibi yapıldı.

#4
Foto - İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

Yapılan toplantılarda ayrıca birçok kararlar alındı. Takımda 10 eksik bulunmasına rağmen mücadelede forma giyemeyecek oyuncular da Ülker Stadı’na gelecek ve arkadaşlarına destek verecek.

#5
Foto - İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

Ayrıca sonuç ne olursa olsun sezon boyunda hiçbir maçta desteklerini esirgemeyen taraftara teşekkür edilecek.

#6
Foto - İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

Öte yandan son toplantıda ise İsmail Kartal oyuncularına son uyarılarını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

#7
Foto - İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

“Öncelikle şunu söylemeliyim sonuç ne olursa olsun hepinizle gurur duyuyorum. Uzun süre 10 kişi mücadele edip Galatasaray’ı evinde yenmemiz ne kadar kaliteli ve inanmış bir kadroya sahip olduğumuzu gösterdi.

#8
Foto - İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

Evet her şey bizim elimizde değil. Rakibimiz bir puan alması halinde bile şampiyon olacak. Ama bizim de hala şansımız devam ediyor.

#9
Foto - İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

Her zaman sürpriz sonuçlar çıktı, çıkmaya devam edecek. Bunu sahada hiç unutmayım ve son düdüğe kadar savaşın.”

#10
Foto - İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…

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