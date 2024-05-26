2024-05-26 13:52:59 İsmail Kartal fena gaza geldi! Futbolcularına öyle şeyler söyledi ki…
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İstanbulspor'u mağlup ederek Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek olan sarı lacivertlilerde kritik karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı.Trendyol Süper Lig’deki son maçında İstanbulspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe’de hafta boyunca birlik beraberlik mesajları verildi. Galatasaray’ı yenerek şampiyonluk şansını sürdüren sarı-lacivertli takımda her hazırlık mutlu sona ulaşılabilecek şekilde yapıldı.