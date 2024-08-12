2024-08-12 20:08:17 İslam onları birbirine bağladı! Burdurlu Meryem Hindistan'a gelin gitti
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Meryem Özarslan ile 29 yaşındaki Hintli Sharjeel Siddique, Türk ve Hint gelenekleriyle dünyaevine girdi. Gölhisar Belediyesi Park Orman Sosyal Tesisleri'nde hem Türk hem de Hint gelenek ve görenekleriyle düzenlenen düğünde hayatlarını birleştiren çift, unutulmaz anlar yaşadı. Kına gecesinde Hindistan'ın geleneksel kıyafetinden giyen gelinin ve damadın ellerine Hint ve Türk müzikleri eşliğinde kına yakıldı.