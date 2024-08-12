İslam onları birbirine bağladı! Burdurlu Meryem Hindistan'a gelin gitti

Düğün alanına mehter takımıyla giriş yapan gelin ve damat, daha sonra geleneksel Hint danslarını sergiledi. Hindistan'tan geleneksel kıyafetleriyle gelen damadın akrabaları da gelinin akrabalarıyla karşılıklı oynadı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Meryem Özarslan, AA muhabirine, Hintli Sharjeel Siddique ile gezmek için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da tanıştıklarını söyledi. Arkadaş olduktan sonra evlilik kararı aldıklarını belirten Özarslan, dilleri, kültürleri farklı olsa da anlaşabildiklerini aktardı. Özarslan, eşi Siddique'nin da Müslüman olduğu için ortak noktalarının olduğunu belirterek, "Onların kültürleri de tıpkı bizim gibi köklü bir kültür. İki kültür birbirine eklendiği zaman ortaya ilginç şeyler çıkıyor. Mesela kına gecesinde bunu yaşadık. İki kültürü de harmanladık, eğlenceli bir ortam oluştu." diye konuştu.