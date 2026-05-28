Savunmada tüm dengeler sarsılacak: Gizli 'Skif' projesiyle ilgili korkunç istihbarat

Araştırmaya konu olan raporlarda, proje kapsamında geliştirildiği iddia edilen füzelerin teknik özelliklerine de yer verildi. “Skif” adı verilen füzenin, halihazırda Rus denizaltılarında kullanılan “Sineva” balistik füzesinin derin su altından fırlatılmak üzere modifiye edilmiş bir versiyonu olduğu ifade ediliyor. Haberde, füzelerin birkaç yüz metre derinlikteki özel konteynır ya da silolarda yıllarca bekletilebildiği, gerektiğinde gizli bir komutla uzaktan fırlatılabildiği ve menzilinin birkaç bin kilometreyi bulduğu kaydedildi. Ayrıca, bu sistemin ilk testlerinin birkaç yıl önce yapıldığına dair istihbarat verileri bulunduğu belirtildi.