İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor

- Yerel seçimler, her ne kadar genel seçimler kadar önemsenmiyor olsa da ben önemsiyorum. Çünkü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere önemli şehirlerin seçim sonuçları iç siyaseti hareketlendirebilir. Yerel seçimlerin sonuçlarına göre ekonomi politikasında da değişiklikler olabilir. - Yerel seçimlerden sonra ek vergilere ve yeni vergi düzenlemelerine hazır olmak gerek. Bugünkü ekonomik koşullar, yabancı yatırımcının ve sermayenin gelmemesi bunu işaret ediyor.