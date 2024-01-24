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İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor

2024-01-24 14:56:09
İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten Mayıs ayı için çok dikkat çeken uyarılar geldi. Erken seçim sonuçlarının çok şeylere gebe olduğunu belirten İslam Memiş, Mayıs ayında ekonomi yönetiminde değişiklik beklediğini, yeni ek vergilerin gelebileceğini ve doların 40 lira bandına çıkabileceğini söyledi. İşte İslam Memiş'in Mayıs ayı için vatandaşa yönelik tavsiyeleri...

#1
Foto - İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine giderken ekonomi de gözünü 31 Mart akşamına çevirmiş durumda. Atın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş, "Yurt içi piyasalar için durumun daha karışık hale gelmesini bekliyorum. Özellikle mayıs ayına dikkat!" deyip beklentilerini sıraladı. İşte İslam Memiş'in TV 100'deki yazısından çarpıcı bölümler... 

#2
Foto - İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor

- Yerel seçimler, her ne kadar genel seçimler kadar önemsenmiyor olsa da ben önemsiyorum. Çünkü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere önemli şehirlerin seçim sonuçları iç siyaseti hareketlendirebilir. Yerel seçimlerin sonuçlarına göre ekonomi politikasında da değişiklikler olabilir. - Yerel seçimlerden sonra ek vergilere ve yeni vergi düzenlemelerine hazır olmak gerek. Bugünkü ekonomik koşullar, yabancı yatırımcının ve sermayenin gelmemesi bunu işaret ediyor.

#3
Foto - İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor

- Ocak ayında 30 liraya yerleşen dolar/TL kurunda yükselişin yıl boyunca devam edebileceğini sık sık belirttiğimi anımsatmak isterim. Yıl içinde 40-45 lira bandını yine bekliyorum. Doların yükselişi enflasyonun gerilemesini engeller ve verilen zamlı ücretlerin erimesine neden olabilir.

#4
Foto - İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor

- Ekonomi yönetiminde görev değişiklikleri ve yeni atamalar bekliyorum. Bunun da mayıs ayında olmasını bekliyorum. Görev değişikliklerine piyasalar sert tepki verebilir.

#5
Foto - İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor

- Alım-satımlar ona göre planlanmalı. - Yatırım için mayıs ayı görülmeli. - Birikimler için uzun vadeli planlama yapılmalı, pozisyon almalı. - Bol tasarruf, az israf.

#6
Foto - İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor

- Kişi gelir, sosyal yaşam ve giderlerini tekrar planlamalı. - Siyasi kısır tartışmalardan uzak durmalı. - Toplumsal psikoloji her geçen gün tuhaflaşıyor. Ondan sebep kalabalıktan ve gergin kişilerden uzak durmalı. - Ek geliri artırmalı.

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