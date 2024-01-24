2024-01-24 14:56:09 İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten Mayıs ayı için çok dikkat çeken uyarılar geldi. Erken seçim sonuçlarının çok şeylere gebe olduğunu belirten İslam Memiş, Mayıs ayında ekonomi yönetiminde değişiklik beklediğini, yeni ek vergilerin gelebileceğini ve doların 40 lira bandına çıkabileceğini söyledi. İşte İslam Memiş'in Mayıs ayı için vatandaşa yönelik tavsiyeleri...