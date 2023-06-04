2023-06-04 09:12:02 İslam Memiş'ten çarpıcı 'Mehmet Şimşek' yorumu
'Şimşek' hızında artacak yatırımı açıkladı! Ev ve araba için sevindirecek detay...
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'Şimşek' hızında artacak yatırımı açıkladı! Ev ve araba için sevindirecek detay...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığıne Mehmet Şimşek'i atadı.
Piyasaların merakla beklenen ismi hakkında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum geldi.
Memiş "fırsatlar şimşek gibidir" diyerek hızla artacak yatırımı açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yüzyılı'nda ekonomiyi yeniden deneyimli ekonomist Mehmet Şimşek'e emanet etti.
Ekonominin dümenine geçmesi piyasalara güven verirken, Mehmet Şimşek'in atacağı adımlar merak edilmeye başlandı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklanan yeni kabineye ilişkin ilk yorumu yaptı.
Pazartesi gününe işaret eden Memiş, "KKM devam edecek mi, etmeyecek mi?. Faiz artışı yapılacak mı? Ortodoks politikaya geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Sıkılaştırıcı para politikası nasıl şekillenecek?" sorularına yanıt aradı. "Fırsatlar 'şimşek' gibidir" diyen ünlü ekonomist en çok artacak yatırımı açıkladı.
PİYASALAR ŞİMŞEK'İ OLUMLU KARŞILAR İslam Memiş, Mehmet Şimşek’in ekonomiye dair açıklamaları beklendiğini söyledi. Memiş, "Ekonominin başına Mehmet Şimşek’in getirilmesi piyasalar pozitif algılar. Pazartesi günü piyasalar pozitif seyirde açılır" dedi.
MEHMET ŞİMŞEK'İN VERECEĞİ MESAJLAR ÖNEMLİ Zorlu bir süreçten geçildiğini ve hemen toparlanma beklenmemesi gerektiğinin altını çizen ünlü ekonomist, "Zamana ihtiyacımız var. Şimşek’in faiz konusunda vereceği mesajlar, miras ve servet vergisi, kamu sermayesini güçlendirme, kamu ihalelerinde şeffatlık gibi konularda nasıl bir açıklama yapacak önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.
BORSA, DOLAR, ALTIN NE OLACAK? Mehmet Şimşek sonrasında piyasalarda yaşanacaklara ışık tutan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: Borsada yükselişler, döviz kurlarında ve altın fiyatlarında düşüşler yaşanır. Yabancı yatırımcıların ilgisini en çok borsada görebiliriz.
TL’nin pozitif ayrışmasını normal karşılayabiliriz. Ancak bu pozitif seyrin kalıcı olacağını beklememek gerek. Seçimden önce döviz büfeleri ve kuyumcuların önünde kuyruklar oluşturanların morali bozulacak.
22,40-22,60’dan dolar alan, 23,60-24,00’den euro alanlar, 1.516’dan gram altın alanlar üzülebilir.
MUSLUKLAR AÇILIRSA EV ARABADA DÜŞÜŞ YAŞANIR İslam Memiş, Mehmet Şimşek'in ortodoks politikalara dönüp dönmeyeceği, yeniden faiz artırımı sürecine girilip girilmeyeceği konusunda dikkat çeken açıklamada bulundu.
Ev ve araba fiyatlarına dikkat çeken Memiş, "Şimşek’in vereceği mesajların içinde faiz artırımları olursa vatandaş, döviz almaktan ziyade faize girebilir. Ev ya da araba peşinatları elinde olanlar kredi musluklarının açılıp açılmayacağını gözlemleyecek. Eğer kredi muslukları açılırsa araç fiyatlarında düşüşler görebiliriz. Yatırım için araç alanlar, araçlarını satıp faize girmek isteyebilirler." diye belirtti.
"FIRSATLAR ŞİMŞEK GİBİDİR, KAÇIRMAYIN" İslam Memiş, Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla kısa süreli bir alım süreci olabileceğini belirtti.
"Fırsatlar şimşek gibidir, kaçırmayın" diyerek tavsiye veren İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:
Döviz borcu olanlar, altın borcu olanlar, düğün yapacaklar, araç veya ev almak için fırsat bekleyenler bence kısa vadeli bahar havasını kaçırmamalı.
Özellikle orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak döviz veya altın borçlanmamalı. Kişinin geliri neyse onunla borçlanmalı. Fırsatlar Şimşek gibidir. Vurur ve gider.
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