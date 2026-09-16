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Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülke jet hızında harekete geçti

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Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülke jet hızında harekete geçti

Yeryüzündeki en kutsal şehir ve İslam aleminin kalbi olan Mekke'ye yönelik saldırı girişiminde bulunuldu.

#1
Foto - Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülke jet hızında harekete geçti

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, saat 18.50 sıralarında Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen bir İHA'nın Kraliyet Hava Savunma Güçleri tarafından tespit edildiğini açıkladı.

#2
Foto - Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülke jet hızında harekete geçti

MEKKE'YE ULAŞMADAN İMHA EDİLDİ - Maliki, İHA'nın Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini bildirdi. Açıklamanın ardından bölge ülkelerinden peş peşe kınama ve dayanışma mesajları geldi.

#3
Foto - Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülke jet hızında harekete geçti

JET HIZINDA PEŞ PEŞE TEPKİ - Yemen Dışişleri Bakanlığı, girişimi Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ihlali ve kutsal toprakların dokunulmazlığına yönelik saldırı olarak nitelendirdi. Açıklamada Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla dayanışma mesajı verildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı da girişimi kınayarak bunun Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğunu belirtti. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğini hedef alan eylemlerin bölgenin genelindeki istikrarı da tehdit ettiğini ifade ederek Riyad yönetiminin yanında olduklarını bildirdi.

#4
Foto - Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülke jet hızında harekete geçti

KATAR'DAN "CİDDİ TIRMANIŞ" UYARISI - Katar Dışişleri Bakanlığı, Mekke ve Kabe'nin hedef alınmaya veya tehdit edilmeye çalışılmasının dini, ahlaki ve insani açıdan kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, kutsal mekanları tehlikeye atacak eylemlerin bölgede ciddi bir tırmanışa neden olabileceği uyarısı yapıldı. Filistin Devlet Başkanlığı da girişimi kınayarak Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Suudi Arabistan ve Mescid-i Haram'ın güvenliğinin kırmızı çizgi olduğu" vurgulandı.

#5
Foto - Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülke jet hızında harekete geçti

HUSİLER İDDİAYI REDDETTİ - Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki suçlamaları reddetti. Seri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında yalnızca petrol tesisleri ile askeri üsleri hedef aldıklarını savunarak kutsal mekanlardan uzak durduklarını ileri sürdü. Böylece İHA'nın Husiler tarafından Mekke'yi hedef almak amacıyla gönderildiği yönündeki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklaması, Husiler tarafından yalanlanmış oldu.

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