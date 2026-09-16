Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülke jet hızında harekete geçti

JET HIZINDA PEŞ PEŞE TEPKİ - Yemen Dışişleri Bakanlığı, girişimi Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ihlali ve kutsal toprakların dokunulmazlığına yönelik saldırı olarak nitelendirdi. Açıklamada Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla dayanışma mesajı verildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı da girişimi kınayarak bunun Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğunu belirtti. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğini hedef alan eylemlerin bölgenin genelindeki istikrarı da tehdit ettiğini ifade ederek Riyad yönetiminin yanında olduklarını bildirdi.