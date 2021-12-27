İşin altından yine İngilizler çıktı... Pitbullar nasıl bu kadar vahşileşti?

BAŞKAN ERDOĞAN MİLYONLARIN VİCDANININ SESİ OLDU Görüntüler infiale sebep oldu. Acılı aile, asiye'nin hayati tehlikesiyle yüzleşirken, pitbulların sahipleri onları tehdit etmeye başlamıştı. Hatta ilk suçu site çalışanlarına yıkmaya çalışıp işin içinden sıyrılmaya çalıştılar. Bir süre sonra ise Asiye'nin babası işten çıkarıldı. Ancak bu zulme sessiz kalınmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların vicdanının sesi olarak aileye sahip çıktı. Sağlık Bakanlığı'nı Asiye için, Adalet Bakanlığını ise aileye sahip çıkması için harekete geçirdi. Küçük Asiye Gaziantep'teki tedavisinin ardından ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi'nde dünyaca ünlü profesörlere emanet edildi.