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Dünya
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'Işık Tarlası' gösterisi ziyarete açıldı

2023-12-18 09:20:52
'Işık Tarlası' gösterisi ziyarete açıldı

New York'taki "Field of Light" (Işık Tarlası) adlı sanat eseri ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

#1
Foto - 'Işık Tarlası' gösterisi ziyarete açıldı

Britanyalı-Avustralyalı sanatçı Bruce Munro'nun imzasını taşıyan bu ışık yerleştirme sanatı, 15 Aralık Cuma günü Manhattan'da seyircilere merhaba dedi.

#2
Foto - 'Işık Tarlası' gösterisi ziyarete açıldı

Işıl ışıl bir çiçek bahçesini andıran bu gösteri için binlerce LED aydınlatması kullanıldı.

#3
Foto - 'Işık Tarlası' gösterisi ziyarete açıldı

'Freedom Plaza' alanında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen ışık tarlası 2024 yılı boyunca açık olacak.

#4
Foto - 'Işık Tarlası' gösterisi ziyarete açıldı

#5
Foto - 'Işık Tarlası' gösterisi ziyarete açıldı

#6
Foto - 'Işık Tarlası' gösterisi ziyarete açıldı

#7
Foto - 'Işık Tarlası' gösterisi ziyarete açıldı

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