İşi bıraktı çiftçi oldu!

Topraksız tarımda Alaşehir için bir ilk oldu. Daha önce toprakta yetişen üzüm, zeytin gibi mahsullerin yanına, topraksız tarımda saksıda yetişen yaban mersinini de Alaşehir’in portföyüne eklemiş olduk. Uzun yıllar otomotiv ve beyaz eşya sektöründe çalıştıktan sonra, çiftçiliğe, babamın yatırımına yardım etmek amacıyla başladım ve birden kendimi tam içinde buldum. Zaman içerisinde Ziraat Mühendisliği eğitimini de almayı düşünüyorum. Dikim öncesi önce toprak ıslahı yaptık, sonra 60 dönümün üzerini siyah örtülerle kapattık. Bunun amacı toprakla bağı tamamen kesmek, çünkü biz saksıda yetiştiricilik yapıyoruz. Topraktan gelebilecek yabani ot ve benzeri problemleri yok edebilmek için bu örtüyü kullandık. Topraksız tarım yapıyoruz, saksılarda toprak yerine torf karışımı var. İçerisinde belli oranlarda Hindistan cevizi kabuğu, cocopeat ve torf bulunuyor. Bu karışım yaban mersininin sevdiği bir asidik ortamı sağlıyor. 30 bin saksının kapladığı alanın üzerini tamamen tül sistemiyle örttük. Bu tül hem doludan koruyor hem de gri rengi sayesinde Yaban Mersininin sevdiği loş ortamı sağlıyor. Tam otomatik bir sulama sistemimiz var. Her saksıya gübre ve su karışımı çemberler vasıtasıyla iletiliyor" diye konuştu.