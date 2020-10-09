2020-10-09 16:52:39 İşgalciler namaz kılan Müslümanlara saldırdı!
İsrail güçleri, Filistinliler'e cuma namazı kıldıkları sırada saldırdı.
İsrail güçleri, Filistinliler'e cuma namazı kıldıkları sırada saldırdı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için toplandı. Toplanan Filistinlilerin üzerine, Cuma vakti cuma namazına durdu. İşgalci İsrail askerleri o sırada göz yaşartıcı gaz atarak saldırdı.
Bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin engelleme çabalarına rağmen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek istedi. Grup, Nablus kentine bağlı Beyt Decan köyü kırsalına zeytin ağacı dikmek için toplandı.
İsrail güçleri, cuma namazını kıldıkları sırada Filistinli gruba göz yaşartıcı gazla saldırdı.
Olayda çok sayıda kişi atılan gazdan etkilenid. Cemaat namazı yarıda kesmek zorunda kaldı.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi var. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
Muhabirler tarafından çekilen fotoğraflarda Filistinli Müslümanların zor anlar yaşadığı görüldü.
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