  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkelerinden Türkiye'ye çok kötü haber! İşte bu beklenmiyordu

Bill Gates'in arazi topladığı Trakya'da sürpriz gelişme! Peynir ekmek gibi gitmeye başladı

İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

Akaryakıt fiyatlarını sarsacak haber! Resmen duyurdular, eğer olursa arabalar trafiğe çıkamaz

Kapatılması istenen İncirlik üssünde hareketlilik! İniş yaptılar

Bir kişi ölmüştü! 22,5 yıl hapsi istenen Şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı

Kara para aklama iddiası! Milyonlarına el konulmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Konut ve otomobil ilanlarında yeni dönem! Bugün devreye girdi: İşte detaylar

Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! O tezahüratlar yıldız futbolcuyu kızdırdı...

Her biri şifa dolu! Renkleriyle şaşırtıyor
Gündem
12
İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

2023-11-01 08:50:54
İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artarak devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ordusunun, Cibaliye kampına düzenlediği hava saldırısında en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise katliamı itiraf edip kampta sivillerin olduğunu bile bile bombaladıklarını söyledi. Öte yandan elektik, su ve yakıt akışının kesildiği Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi. İşte dakika dakika son gelişmeler...

#1
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Elektrik, su ve yakıt akışının kesildiği Gazze'de bir kez daha iletişim ve internet tamamen kesildi.

#2
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

Öte yandan İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü'nden itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

#3
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

Sözcüsü Hecht, kampta sivillerin olduğunu bile bile bombaladıklarını kabul etti. İşte dakika dakika son gelişmeler...

#4
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

06.21: İLETİŞİM VE İNTERNET YENİDEN KESİLDİ Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu. Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

#5
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

02.00- Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ilişkin haberler karşısında dehşete düştüklerini bildirdi.

#6
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

MSF, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ilişkin haberler bizi dehşete düşürdü. Saldırının ardından çok sayıda yaralı Şifa Hastanesine ulaştı ve burada ekiplerimiz acil tıbbi müdahalede bulundu." ifadeleri yer aldı. Bu son anlamsız şiddet olayının kınandığı belirtilen paylaşımda, Gazze Şeridi boyunca daha fazla ölümün önlenmesi için MSF'nin "acil ateşkes çağrısı" yinelendi.

#7
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

#8
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

01.58 - İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) Filistin Direktörü Jason Lee, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görünce dehşete düştüklerini belirtti.

#9
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

01.18 - Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı terörün çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek, durumun kontrolden çıkabileceği, acil tedbirler gerektiği uyarısında bulundu.

#10
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

00.01: Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin, ülkesinin Filistin konusundaki tutumu dolayısıyla ülkesine 3 kez diplomatik nota gönderdiğini bildirdi.

#11
Foto - İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

İsrail-Filistin savaşı yayılıyor: O ülke İsrail’e savaş açtığını ilan etti
Gündem

İsrail-Filistin savaşı yayılıyor: O ülke İsrail’e savaş açtığını ilan etti

Yemen ordusu, İsrail’e savaş açtığını tüm Dünya’ya duyurdu...
İsrail Savunma Bakanı'ndan itiraf: Ağır bedeller ödedik!
Dünya

İsrail Savunma Bakanı'ndan itiraf: Ağır bedeller ödedik!

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonlarında "önemli başarı elde ettiğini ..
Blinken'a Gazze tokadı
Dünya

Blinken'a Gazze tokadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapı..
El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi!
Gündem

El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi!

Sürekli havadan Gazze’yi bombalayan terörist İsrail, karadan girmeye çalışınca boyunun ölçüsünü alıyor. Yeni gelen görüntülerde, El Kassam T..

"Lozan'ın 27. maddesi var" dedi ve açıkladı: Türkiye, Gazze ve Batı Şeria'ya giremez ama oraya girer
Darçiaşvili'den Türkiye'ye övgü: Bölgesel ve küresel alanda büyük rol oynuyor!
Dünya

Darçiaşvili'den Türkiye'ye övgü: Bölgesel ve küresel alanda büyük rol oynuyor!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayan Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, "Türk devleti hem bölgesel hem de ulus..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23