İşgalci İsrail'den katliam itirafı Sivillerin olduğunu biliyorduk! Bile bile vurduk

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artarak devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ordusunun, Cibaliye kampına düzenlediği hava saldırısında en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise katliamı itiraf edip kampta sivillerin olduğunu bile bile bombaladıklarını söyledi. Öte yandan elektik, su ve yakıt akışının kesildiği Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi. İşte dakika dakika son gelişmeler...