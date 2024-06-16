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İşgalci İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor

2024-06-16 22:52:12
İşgalci İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir askerinin daha temzilendiğini açıkladı.

#1
Foto - İşgalci İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Nahal Tugayı'ndan 22 yaşındaki Çavuş Tzur Abraham'ın yaşamını yitirdiği ifade edildi.

#2
Foto - İşgalci İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662'ye yükseldi.

#3
Foto - İşgalci İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor

Saldırılarda ayrıca 1940'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 841 İsrail askeri de yaralandı. Kaynak: AA

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