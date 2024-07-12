  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
İşçinin makineye sıkışan eli koptu

2024-07-12 07:51:29
İşçinin makineye sıkışan eli koptu

Pendik'te kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana gelen kazada işçinin eli koptu.

#1
Foto - İşçinin makineye sıkışan eli koptu

Olay 01.00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan bir kalıp imalatı üzerine çalışan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerindeki baskı makinesinde bir işçinin eli sıkıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - İşçinin makineye sıkışan eli koptu

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kadın elinin sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Eli kopan kadın ambulansa bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı
Gündem

NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı

ABD’de “"Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." Diyerek tepkisin..
Emsal karar milyonlarca insanı ilgilendiriyor: Cam balkon yaptıranlar dikkat!
Aktüel

Emsal karar milyonlarca insanı ilgilendiriyor: Cam balkon yaptıranlar dikkat!

Evini daha fazla genişletmek için cam balkon yaptıranlar endişeli! Yargıtay'ın açıkladığı karara göre artık ceza geliyor. İşte o açıklamalar..
CHP’li Tanal’ın rezil olduğu anlar! Sırrı Süreyya Önder Tanal’ı fena benzetti
Gündem

CHP’li Tanal’ın rezil olduğu anlar! Sırrı Süreyya Önder Tanal’ı fena benzetti

TBMM'de yaşanan ilginç bir diyalogda, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasında geçen konuşma dikkat ç..
Hackerlar şifreleri ifşa etti! e-Devlet şifrenizi hemen değiştirin
Gündem

Hackerlar şifreleri ifşa etti! e-Devlet şifrenizi hemen değiştirin

Bir hacker sitesinde 10 milyar şifre yer alan liste paylaşılınca uzmanlar, e-Devlet ve banka şifreleri başta olmak üzere tüm şifrelerin deği..
Radarın yerini tespit eden cihaz gündem oldu! 3000 metreden sürücüyü uyardı
Sosyal Medya

Radarın yerini tespit eden cihaz gündem oldu! 3000 metreden sürücüyü uyardı

Radar uygulaması yapan araçların KA bandını yakalayarak 1500-3000m uzaktan sürücüyü uyardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Rıfat Hisarcıklıoğlu da topa girdi! TÜİK Başkanı'nın açıklamasına somut cevap yok itiraz var
Gündem

Rıfat Hisarcıklıoğlu da topa girdi! TÜİK Başkanı'nın açıklamasına somut cevap yok itiraz var

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, Türkiye’deki şirketlerin “daha yüksek kâr” için enflasyonist ortamı kullandığını, bunun da fahiş fiyat artışın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23