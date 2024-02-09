2024-02-09 13:13:50 İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!
İrlanda Kadın Basketbol Takımı, İsrailli bir oyuncunun "Yahudi karşıtlığı" iddiasına tepki olarak dün oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) elemeleri maçında İsrailli oyuncularla el sıkışmadı. Akıllara ise Ali Koç'un Fenerbahçe Beko takımını İsrail takımı ile İstanbul'da oynayacağı maçı Litvanya'da oynatması geldi. Aynı cesareti gösteremeyen Ali Koç'un İrlandalılar gibi olmaması şaşkınlık oluşturdu.