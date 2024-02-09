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Spor
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İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

2024-02-09 13:13:50
İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

İrlanda Kadın Basketbol Takımı, İsrailli bir oyuncunun "Yahudi karşıtlığı" iddiasına tepki olarak dün oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) elemeleri maçında İsrailli oyuncularla el sıkışmadı. Akıllara ise Ali Koç'un Fenerbahçe Beko takımını İsrail takımı ile İstanbul'da oynayacağı maçı Litvanya'da oynatması geldi. Aynı cesareti gösteremeyen Ali Koç'un İrlandalılar gibi olmaması şaşkınlık oluşturdu.

#1
Foto - İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

İrlanda Kadın Basketbol Takımı, İsrailli bir oyuncunun "Yahudi karşıtlığı" iddiasına tepki olarak dün oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) elemeleri maçında İsrailli oyuncularla el sıkışmadı. İrlandalı oyuncular, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşma öncesindeki seremonide saha içinde hazır bekleyen İsrailli basketbolcuların aksine kenarda milli marşlarını okudu. Oyuncular ayrıca "geleneksel maç öncesi seremoni" kurallarına uymayarak İsrailli oyuncularla el sıkışmadı.

#2
Foto - İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

İsrailli oyuncu Dor Saar'ın 7 Şubat Çarşamba günü İrlanda takımının "Yahudi karşıtı" olduğu yönünde ifadeler kullanmasının ardından, İrlanda Basketbol Federasyonu bu yorumların "kışkırtıcı ve tamamen yanlış" olduğunu belirtmişti. Federasyon maç öncesinde de yaptığı açıklamada, takımın "geleneksel maç öncesi seremoni" kurallarına uymayacağını bildirmişti.

#3
Foto - İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

Gazze'de devam eden savaş nedeniyle Riga'ya taşınan ve İsrail'in 87-57 üstünlüğüyle biten maç, İrlanda'nın karşılaşmayı boykot etmesi yönündeki baskıya rağmen oynandı. İrlanda Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı John Feehan'ın da yine maç öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail ile oynamaları gereken karşılaşmayı boykot etmeleri halinde ağır para cezaları ve turnuvadan ihraç edilmeyle karşı karşıya kalabileceklerini söylemişti. Ülke federasyonundan yapılan açıklamada ise Riga'daki maça çıkılmaması halinde FIBA ​​Avrupa tarafından 80 bin avroya kadar para cezası uygulanabileceği belirtilerek "Bu yılın sonlarında rövanş maçını oynamamamız halinde 100 bin avroya kadar ek para cezası da uygulanabilecek. İrlanda da FIBA ​​Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası elemelerinden çıkarılacak ve aynı zamanda FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2027 elemelerinde mücadele etmesi de yasaklanacak, bu da büyük kadın takımımız için uluslararası düzeyde müsabakalardan 5 yıl süreyle etkin bir şekilde men cezasıyla sonuçlanacak." görüşlerine yer verilmişti.

#4
Foto - İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

"İrlanda Basketbol Federasyonunun daha önce

#5
Foto - İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

Rusya ve Beyaz Rusya'nın Avrupa basketbolundan ihraç edilmesini desteklediği doğru; FIBA ​​Avrupa bizden bunu yapmaları için onlara yazmamızı istemişti. Uluslararası bir federasyon olarak FIBA ​​Avrupa, resmi duyurudan önce ülke federasyonlarından destek almak istiyordu." şeklinde görüş belirten İrlanda Basketbol Federasyonu, 25 Ocak'ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Hepimiz Gazze'de gelişen olaylardan son derece endişeliyiz ve insanların uğraşmak zorunda kaldığı korkunç duruma son derece sempati duyuyoruz. Çatışmaların ortaya çıkmasından bu yana İrlanda Basketbol Federasyonu, FIBA ​​Avrupa ile düzenli yazışmalar yapıyor; İsrail ile bu fikstürler hakkında, oyunları oynamama seçeneği de dahil olmak üzere güçlü endişelerimizi dile getirdik; ancak FIBA ​​Avrupa, ilk olarak İsrail ile maçımızı oynamamız konusunda ısrar ediyor. Bunlardan biri 8 Şubat'ta Letonya'nın Riga kentinde tarafsız bir alanda gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

#6
Foto - İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 4 Ocak Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı güvenlik gerekçesiyle Litvanya'da gerçekleştirilmiş ve bu olay karşısında Başkan Ali Koç’un hiçbir tepki vermemesi sosyal medyada epeyce konuşulmuştu.

#7
Foto - İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

Ali Koç'un İsrail'e tepki göstermesi beklenirken, en azından takımı Litvanya'da sahaya çıkarmaması beklenirken hiçbir şekilde müdahil olmaması şaşkınlık oluşturmuştu

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