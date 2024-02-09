İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

Gazze'de devam eden savaş nedeniyle Riga'ya taşınan ve İsrail'in 87-57 üstünlüğüyle biten maç, İrlanda'nın karşılaşmayı boykot etmesi yönündeki baskıya rağmen oynandı. İrlanda Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı John Feehan'ın da yine maç öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail ile oynamaları gereken karşılaşmayı boykot etmeleri halinde ağır para cezaları ve turnuvadan ihraç edilmeyle karşı karşıya kalabileceklerini söylemişti. Ülke federasyonundan yapılan açıklamada ise Riga'daki maça çıkılmaması halinde FIBA ​​Avrupa tarafından 80 bin avroya kadar para cezası uygulanabileceği belirtilerek "Bu yılın sonlarında rövanş maçını oynamamamız halinde 100 bin avroya kadar ek para cezası da uygulanabilecek. İrlanda da FIBA ​​Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası elemelerinden çıkarılacak ve aynı zamanda FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2027 elemelerinde mücadele etmesi de yasaklanacak, bu da büyük kadın takımımız için uluslararası düzeyde müsabakalardan 5 yıl süreyle etkin bir şekilde men cezasıyla sonuçlanacak." görüşlerine yer verilmişti.