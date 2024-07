Her eve bir malaklı şart, çünkü sadık, güçlü ve kurtçul bir hayvan. Aksaray'ın gururu Anadolu Aslanı Malakların özelliği, ırkı çok eskiye dayanıyor. Çobanların özellikle tercih ettiği bir köpek türü. Kangala göre daha büyük ve daha güçlü bir hayvan. Her işi severek yapılması gerekiyor. Bende bu işi severek yapıyorum, çünkü köpekleri seviyorum ve aynı zaman da taleplere göre satışını yapıyorum. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülkenin her tarafından talep geliyor.