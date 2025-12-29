Korkutan tablo! Büyük Menderes yine siyaha döndü

Yukarı Menderes Havzası’ndan gelen nehir suyu üzerinde de inceleme yaptıklarına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Sürücü, "Söke OSB’deki büyük fabrikaların hemen arkasındaki doğal kanallara bırakılan suların renklerinin fabrikanın üretimine göre aktığını gördük. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlerine uyup uymadığı konusundaki denetimler ve yaptırımların yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Eğer denetimler yapılıyorsa bunun sadece fabrikaların içinde değil, asıl doğaya saldıkları kanallarda, balıkların ölümüne yol açan Bafa Gölü’ne giren sularda yapılması gerekir. İşletmeler takip edildiğinde atık suların nereden geldiği kolaylıkla bulunacaktır" diye konuştu.