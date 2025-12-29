Korkutan tablo! Büyük Menderes yine siyaha döndü

"Gelen yağmurlarla birlikte buradaki çöp kütlesi daha da genişleyecek ve su seviyesi yükselince, köprünün üzerinden geçerek Bafa Gölü’ne ve Ege Denizi’ne ulaşacak. Taşköprü’nün arkasına acil olarak çöpleri toplayacak yüzer bariyer sisteminin kurulması gerekiyor. Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere, ilgili tüm kurumların doğru yerlerde ve bilimsel metotlarla denetimlerini yapması, sınır değerlerine uymayan kirleticiler hakkında gerekli yaptırımları uygulaması lazım."