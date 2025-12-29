  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Korkutan tablo! Büyük Menderes yine siyaha döndü

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkutan tablo! Büyük Menderes yine siyaha döndü

Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik yeniden dikkat çekti. Nehrin beslediği Bafa Gölü’nde balıkların yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

#1
Foto - Korkutan tablo! Büyük Menderes yine siyaha döndü

Batı Anadolu’nun en önemli nehirlerinden Büyük Menderes, kirlilik nedeniyle bir kez daha siyaha büründü.

#2
Foto - Korkutan tablo! Büyük Menderes yine siyaha döndü

584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri tüm dikkatleri üzerine çekti. Muğla ile Aydın sınırında bulunan Bafa Gölü’nü de besleyen nehirdeki kirlilik, bölgedeki biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiliyor. Yılın belirli dönemlerinde balık ölümlerine yol açan kirlilik, geçimini balıkçılıkla kazanan esnafa da zarar veriyor.

#3
Foto - Korkutan tablo! Büyük Menderes yine siyaha döndü

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü , Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilikle ilgili yetkili kurumların bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi. Kirliliğin Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan endüstriyel işletmelerden kaynaklandığını belirten Sürücü, “Özellikle zeytinyağı fabrikaları kara atık sularını arıtmadan direkt nehre veriyor. Bafa Gölü’ne de bu kara ve köpüklü sular gidiyor. Gölde binlerce balık ağızları açık şekilde su yüzeyine çıkarak yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum bölgedeki halk sağlığını ve biyolojik çeşitliliği de tehdit ediyor" dedi.

#4
Foto - Korkutan tablo! Büyük Menderes yine siyaha döndü

Yukarı Menderes Havzası’ndan gelen nehir suyu üzerinde de inceleme yaptıklarına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Sürücü, "Söke OSB’deki büyük fabrikaların hemen arkasındaki doğal kanallara bırakılan suların renklerinin fabrikanın üretimine göre aktığını gördük. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlerine uyup uymadığı konusundaki denetimler ve yaptırımların yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Eğer denetimler yapılıyorsa bunun sadece fabrikaların içinde değil, asıl doğaya saldıkları kanallarda, balıkların ölümüne yol açan Bafa Gölü’ne giren sularda yapılması gerekir. İşletmeler takip edildiğinde atık suların nereden geldiği kolaylıkla bulunacaktır" diye konuştu.

#5
Foto - Korkutan tablo! Büyük Menderes yine siyaha döndü

Bölgenin kanayan yarası haline gelen tarihi Taşköprü’nün arkasına yine plastik atıklar ve ağaç kütüklerinin dolmaya başladığını ifade eden Sürücü, şöyle devam etti:

#6
Foto - Korkutan tablo! Büyük Menderes yine siyaha döndü

"Gelen yağmurlarla birlikte buradaki çöp kütlesi daha da genişleyecek ve su seviyesi yükselince, köprünün üzerinden geçerek Bafa Gölü’ne ve Ege Denizi’ne ulaşacak. Taşköprü’nün arkasına acil olarak çöpleri toplayacak yüzer bariyer sisteminin kurulması gerekiyor. Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere, ilgili tüm kurumların doğru yerlerde ve bilimsel metotlarla denetimlerini yapması, sınır değerlerine uymayan kirleticiler hakkında gerekli yaptırımları uygulaması lazım."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !
Gündem

Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !

Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gülben Ergen'in bir okul açılışında katıldığı halay..
Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı
Gündem

Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı

Terör oluşumu İsrail’in eli kanlı teröristbaşısı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı çıkardı. Buna göre..
İtiraf geldi: 'Abimi Trump öldürttü!'
Dünya

İtiraf geldi: 'Abimi Trump öldürttü!'

ABD Adalet Bakanlığının yayınladığı belgelerde, Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein'in Federal Araştırma Bürosu'na, abisinin yetkililere..
İstanbul'da İETT kabusu
Gündem

İstanbul'da İETT kabusu

CHP'li yönetimin beceriksizliği mega kent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için adeta kabus oldu. Son olarak Fatih’te İETT otobüsünün çarptığ..
Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti
Gündem

Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti

Fondaş medyanın başını çeken Sözcü ve Cumhuriyet, 11 ilde teslim edilen 455 bin konutu görmezden gelip adeta tek başlıkta ortak ihanete imza..
"Siz de yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin." Yargıtay üyesi, "masumiyet karinesi", "özel hayat"
Gündem

“Siz de yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin.” Yargıtay üyesi, “masumiyet karinesi”, “özel hayat”

Ali Karahasanoğlu, Yargıtay üyesi Metin Yandırmaz’ın Sadettin Saran hakkında yaptığı paylaşımı eleştirerek, masumiyet karinesi ve özel hayat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23