Haber Merkezi Giriş Tarihi: İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi
Geçtiğimiz günlerde İsrail elebaşısı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kudüs'te bir araya gelmişti. Toplantıda Türkiye'ye aba altından sopa gösteren skandal mesajlar dikkat çekmişti. Görüşmeden hemen sonra Libya heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesi çeşitli teorilerin konuşulmasına neden olmuştu. İsrail basını, üçlü zirvenin, Türkiye'nin Akdeniz'de artan varlığı ve Akdeniz ülkeleriyle geliştirdiği ilişki nedeniyle düzenlendiğini açıklamıştı. Üç ülke arasında bu kez askeri imzalar atıldı. İşte detaylar...