İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 22 Aralık'ta Batı Kudüs'te düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti. Zirvede, "savunma" vurgusu öne çıkarken, uluslararası siyasette yalnızlaşan Netanyahu'nun çıkışı, "Miçotakis ile yakınlaşma aradığı" yorumları yapılmıştı. İsrail basını, bu zirveyi Tel Aviv ve Atina'nın Türkiye'ye karşı ilişkilerini sıklaştırmasının yansıması olarak değerlendirmişti. 1 Nisan 2025'te de Netanyahu'yu ziyaret eden Miçotakis, "Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle UCM tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından İsrail Başbakanı'yla fiziksel olarak bir araya gelen ilk Avrupalı lider" olmuştu.