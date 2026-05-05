İran'ın kapıları kapatmasıyla sıkıntı büyüktü: Türkiye'nin yeşil altınından şok haber geldi

Yiğit, "Ben bu bölgede hiç böyle bir afet görmedim. Yağmur, dolu, don ve rüzgar olurdu. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. 100 yıllık fıstık ağaçları söküldü ve bir çiftçimizin 100 tane zeytin ağacı vardı, sadece 10 tanesi sağlam kaldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi afet bölgesi oldu. Geçen sene don oldu, çiftçimiz mağdur oldu, ürün alamadı. Bu bölge en çok fıstık olan bir bölge ve fıstık da buranın iklimine alışan bir üründü. Bu iklimde fıstık yetişmez. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve fıstık sıcak iklime alıştı. Şu anda da Karadeniz havası gibi bir hava var, sürekli yağış oluyor. Geçen sene yağmur yağsın diye dua ettik, bu sene de aralıklı yağmasın diye dua ediyoruz. İnşallah iyi olur, Allah'tan umut kesilmez" şeklinde konuştu. Şehitkamil ilçesinin kırsal Bedirkent Mahallesi Muhtarı ve çiftçi Metin Ok da dedesinin ve babasının döneminden kalan asırlık Antep fıstığı ve zeytin ağaçlarının söküldüğünü görünce büyük şok yaşadıklarını belirterek, zararlarının büyük olduğunu bildirdi. KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI