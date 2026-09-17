İran’dan Türkiye’ye tarihi teklif: Dev operasyonun eli kulağında

İki ülke ve iki millet arasında tarihi ve köklü ilişkilerin bulunduğunu aktaran Mumini, şu değerlendirmelerde bulundu: "PKK ile siyasi çözüme varmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Destekliyoruz. Türkiye, Irak, İran ve Suriye, köklü bir çözüm için dört ülke olarak el ele vermeli. Silahlar yere bırakılmadan barış olmaz. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını yere bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir, İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir.