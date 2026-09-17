İran’dan Türkiye’ye tarihi teklif: Dev operasyonun eli kulağında
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Ankara'da bir araya gelen İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Türkiye'nin PKK ile yürüttüğü süreci desteklediklerini belirterek terör örgütleri PKK ve PJAK'ın varlıklarına tamamen son verilmesi çağrısında bulundu. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin köklü bir çözüm için el ele vermesi gerektiğini vurgulayan Mumini, terörle mücadelede ortak iradenin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca sınır güvenliği, uyuşturucu ile mücadele ve düzensiz göçe karşı işbirliği adımları ele alındı.