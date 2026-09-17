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İran’dan Türkiye’ye tarihi teklif: Dev operasyonun eli kulağında

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İran’dan Türkiye’ye tarihi teklif: Dev operasyonun eli kulağında

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Ankara'da bir araya gelen İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Türkiye'nin PKK ile yürüttüğü süreci desteklediklerini belirterek terör örgütleri PKK ve PJAK'ın varlıklarına tamamen son verilmesi çağrısında bulundu. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin köklü bir çözüm için el ele vermesi gerektiğini vurgulayan Mumini, terörle mücadelede ortak iradenin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca sınır güvenliği, uyuşturucu ile mücadele ve düzensiz göçe karşı işbirliği adımları ele alındı.

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Foto - İran’dan Türkiye’ye tarihi teklif: Dev operasyonun eli kulağında

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın feshi ve silah bırakmasının ardından örgütün farklı isimler ve bölgelerdeki uzantılarının tasfiyesi, terör örgütü PJAK'a ilişkin güvenlik riskleri, "yeni nesil organize suç örgütleriyle" mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ele alındı.

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Foto - İran’dan Türkiye’ye tarihi teklif: Dev operasyonun eli kulağında

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkiler ile terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin önemine işaret ederek, "Türk devletine ve Türk milletine, bize dayatılan savaşta verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, bu cinayetleri kınamalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." sözlerini paylaştı.

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Foto - İran’dan Türkiye’ye tarihi teklif: Dev operasyonun eli kulağında

İki ülke ve iki millet arasında tarihi ve köklü ilişkilerin bulunduğunu aktaran Mumini, şu değerlendirmelerde bulundu: "PKK ile siyasi çözüme varmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Destekliyoruz. Türkiye, Irak, İran ve Suriye, köklü bir çözüm için dört ülke olarak el ele vermeli. Silahlar yere bırakılmadan barış olmaz. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını yere bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir, İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir.

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Foto - İran’dan Türkiye’ye tarihi teklif: Dev operasyonun eli kulağında

Başta uyuşturucuyla ilgili suçlar olmak üzere mahkemeye varmadan suçluların iadesi konusunda işbirliğimizi artırmalıyız. İşbirliğine açığız. Interpol işbirliği, kaçakçılık ve terör gibi konularda işbirliğimizin kapsamını ve suçluların iade süreçlerini artırmalıyız. Sınır güvenliği önemlidir. Yasa dışı düzensiz göçe karşı işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye-İran sınırında insan kaçakçılığı çetelerine karşı işbirliğine hazırız."

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