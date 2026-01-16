İran'da sular durulmuyor: Ölü ve tutuklu sayısı belli oldu!
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlardan dolayı başlayıp ülke geneline yayılan protestolarda ölen sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurdu.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başkent Tahran'da başlayıp ülke geneline yayılan eylemlerin bilançosuna dair açıklama yaptı.
2 BİNDEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI HRANA'ya göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 677 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Gösterilerde 19 bin 97 kişi gözaltına alındı.
TAHRAN RESMİ ÖLÜ SAYISINI AÇIKLAMIYOR İranlı yetkililer, gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmadı.
EYLEMLER 25 ARALIK'TA BAŞLADI İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.
İNTERNET ERİŞİMİ ÇOK AZ İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.
