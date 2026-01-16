  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da sular durulmuyor: Ölü ve tutuklu sayısı belli oldu! Enfeksiyon zincirini kıran altın kural açıklandı! 20 saniyelik bu hareket hayat kurtarıyor Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti Ufuk Özkan’dan kötü haber: Abisi “Maalesef” diyerek duyurdu Emekli ve asgari ücretlilere kötü haber: Kritik uyarı geldi Hükümlüydü, kahraman oldu! Savcının silahla vurduğu kadın hakimin canını kurtaran çaycı ilk defa konuştu Adana’da kan donduran olay! Eşiyle tartışan sosyal medya fenomeni, iki çocuğunu öldürüp intihar etti Arınç “Savcılar çağırırsa giderim” dedi, Melih Gökçek cevabı yapıştırdı: Vız gelir, tırıs gider İngiliz basınından bomba iddia: Beklenmedik Katar kararı duyuruldu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İran'da sular durulmuyor: Ölü ve tutuklu sayısı belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'da sular durulmuyor: Ölü ve tutuklu sayısı belli oldu!

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlardan dolayı başlayıp ülke geneline yayılan protestolarda ölen sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurdu.

#1
Foto - İran'da sular durulmuyor: Ölü ve tutuklu sayısı belli oldu!

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başkent Tahran'da başlayıp ülke geneline yayılan eylemlerin bilançosuna dair açıklama yaptı.

#2
Foto - İran'da sular durulmuyor: Ölü ve tutuklu sayısı belli oldu!

2 BİNDEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI HRANA'ya göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 677 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Gösterilerde 19 bin 97 kişi gözaltına alındı.

#3
Foto - İran'da sular durulmuyor: Ölü ve tutuklu sayısı belli oldu!

TAHRAN RESMİ ÖLÜ SAYISINI AÇIKLAMIYOR İranlı yetkililer, gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmadı.

#4
Foto - İran'da sular durulmuyor: Ölü ve tutuklu sayısı belli oldu!

EYLEMLER 25 ARALIK'TA BAŞLADI İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

#5
Foto - İran'da sular durulmuyor: Ölü ve tutuklu sayısı belli oldu!

İNTERNET ERİŞİMİ ÇOK AZ İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kar yağışı geri dönüyor!
Yerel

Kar yağışı geri dönüyor!

Kısa süreli ısınmanın ardından Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor; İstanbul dahil birçok ilde pazartesi günü yeniden kar bekleniy..
İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi
Gündem

İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu’nun metresi olduğu iddia ..
Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp
Dünya

Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp

Suriye, Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın röportajını yayımlamayan Irak merkezli televizyona tepki gösterdi.

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Sosyal medyada yayın yapan Siber Haber TV adlı hesapta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve voleybolcu Derya Çayırgan hak..
Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın
Gündem

Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham, Suriye’deki son gelişmeler üzerinden Türkiye’yi hedef aldı. Graham, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23