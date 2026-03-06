İran'a istihbarat sağlıyor dediler... Savaşın seyrini altüst edecek iddia...

İddialar, Ortadoğu'da son dönemde hızla tırmanan askeri gerilimin ortasında gündeme geldi. İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların artması, bölgede geniş çaplı bir savaş ihtimalini güçlendirirken ABD de İsrail'e destek vermek ve kendi askeri üslerini korumak amacıyla bölgeye ek askeri unsurlar gönderdi.ABD'nin Ortadoğu'da özellikle Körfez ülkeleri, Irak ve Suriye'de çok sayıda askeri üssü bulunuyor. Washington yönetimi ayrıca Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde uçak gemileri, savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla askeri varlığını güçlendirmiş durumda.