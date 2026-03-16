İran savaşı ürküttü: Türkiye'nin Tayfun balistik füzesini vurmak için 3 milyar avroluk silah alıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran savaşı ürküttü: Türkiye'nin Tayfun balistik füzesini vurmak için 3 milyar avroluk silah alıyorlar

İran savaşı 17. gününde devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türk füzelerinden korkan ülke 3 milyar avroluk silah anlaşması yapmaya hazırlanıyor.

Foto - İran savaşı ürküttü: Türkiye'nin Tayfun balistik füzesini vurmak için 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Doğu Akdeniz’de gerilimin tırmandığı bir dönemde Atina, hava savunma ağını güçlendirmek için Fransız savunma devi Thales ile masaya oturdu. Görüşmenin odak noktasında, Türk balistik füzelerine karşı geliştirilen “erken uyarı sistemleri” yer alıyor.

Foto - İran savaşı ürküttü: Türkiye'nin Tayfun balistik füzesini vurmak için 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı (GEA) üst düzey yetkilileri, Fransız savunma sanayi devi Thales’in temsilcileriyle Atina’da stratejik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Yunanistan’ın yeni nesil hava savunma mimarisine entegre edilmesi planlanan ileri teknoloji balistik füze tespit ve erken uyarı sistemleri tanıtıldı.

Foto - İran savaşı ürküttü: Türkiye'nin Tayfun balistik füzesini vurmak için 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Thales heyeti; Strateji Başkan Yardımcısı, Ürün Direktörü ve Satış Müdürlerinden oluşan üst düzey bir kadroyla Atina’ya çıkarma yaptı. Sunumun merkezinde, şirketin geçtiğimiz günlerde dünya lansmanını yaptığı SkyDefender sistemi yer aldı.

Foto - İran savaşı ürküttü: Türkiye'nin Tayfun balistik füzesini vurmak için 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Yapay zeka ve ağ bağlantılı sensörlerle donatılan SkyDefender; balistik füzeler, dronlar ve hipersonik silahlara karşı çok katmanlı bir koruma vaat ediyor. Sistemin en dikkat çekici parçaları ise şunlar: SMART-L Radarları: 5.000 kilometre mesafeye kadar hedef tespiti yapabilen devasa menzil kapasitesi. Thales Alenia Space uyduları, yer sabit yörüngeden atış anında uyarı veren sensörlerle, füzeler henüz hedef bölgeye ulaşmadan kritik reaksiyon süresi sağlıyor.

Foto - İran savaşı ürküttü: Türkiye'nin Tayfun balistik füzesini vurmak için 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Bu hamle, Atina’nın yaklaşık 3 milyar Euro bütçe ayırdığı ve yakında meclis gündemine gelecek olan “Aşil’in Kalkanı” ulusal hava savunma programının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yunanistan, İsrail’in “Demir Kubbe” sisteminden esinlenerek; Spyder AIO, Barak MX ve David’s Sling gibi sistemleri ELM-2084 radarlarıyla destekleyerek ülke genelinde bir “hava sahası kubbesi” oluşturmayı hedefliyor.

Foto - İran savaşı ürküttü: Türkiye'nin Tayfun balistik füzesini vurmak için 3 milyar avroluk silah alıyorlar

Yunan askeri kaynakları, Thales’in sunduğu SMART-L radarlarının ve uydu tabanlı takip sistemlerinin, özellikle Türkiye’nin yerli üretim Bora ve Tayfun gibi balistik füzelerine karşı stratejik bir avantaj sağlayacağını savunuyor.

Foto - İran savaşı ürküttü: Türkiye'nin Tayfun balistik füzesini vurmak için 3 milyar avroluk silah alıyorlar

800 kilometre ve üzeri menzile sahip olan bu füzelerin, adalardan ana karaya kadar tüm Yunan coğrafyası için tehdit oluşturduğunu belirten uzmanlar, Fransız teknolojisinin entegrasyonuyla: Batı Trakya ve Ege adaları üzerindeki denetimin artırılacağını, Mevcut Patriot sistemlerinin kabiliyetlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını, NATO sistemleriyle tam uyumlu bir savunma hattı kurulacağını öngörüyor. Bu iş birliğiyle Atina, hem askeri teknolojide dışa bağımlılığını Avrupa eksenli olarak çeşitlendirmeyi hem de Ege ve Doğu Akdeniz’deki caydırıcılığını artırmayı planlıyor. KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ

