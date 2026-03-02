İran savaşı sürerken flaş  karar alındı! 35 adet F-16 savaş uçağı geliyor

İddialara göre Fas, 35 adet F-16 savaş uçakları için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir bütçe planlaması yaptı. Bu rakam; uçakların yanı sıra mühimmat, bakım paketi, eğitim ve lojistik destek gibi kalemleri de kapsayabilir.