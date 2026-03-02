  • İSTANBUL
İran savaşı sürerken flaş  karar alındı! 35 adet F-16 savaş uçağı geliyor
İran savaşı sürerken flaş  karar alındı! 35 adet F-16 savaş uçağı geliyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından Ortadoğu alev alev kaynıyor. Son gelen haberlere F-16 savaş uçakları için harekete geçildi.

Star'da yer alan habere göre, Kuzey Afrika'da dengeleri değiştirebilecek dikkat çekici bir iddia gündemde. Fas'ın, envanterini güçlendirmek amacıyla 35 adet F-16 savaş uçakları için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir bütçeyi gözden çıkardığı öne sürüldü. Savunma çevrelerinde konuşulan bu gelişme, bölgedeki askeri rekabeti yeniden alevlendirebilir.

Çok rollü görev kabiliyetiyle bilinen F-16 savaş uçakları, hava-hava ve hava-yer operasyonlarında yüksek performans sunmasıyla öne çıkıyor. ABD üretimi olan ve dünya genelinde birçok ülke tarafından kullanılan bu uçaklar, modern aviyonik sistemleri ve güçlü motor yapısıyla dikkat çekiyor.

Fas Hava Kuvvetleri'nin hali hazırda aktif olarak kullandığı F-16 savaş uçakları bulunuyor. Olası yeni alımın, mevcut filonun genişletilmesi ya da modernizasyon sürecinin bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

İddialara göre Fas, 35 adet F-16 savaş uçakları için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir bütçe planlaması yaptı. Bu rakam; uçakların yanı sıra mühimmat, bakım paketi, eğitim ve lojistik destek gibi kalemleri de kapsayabilir.

Savunma analistlerine göre bu tür bir yatırım, Fas'ın hava gücünü önemli ölçüde artırabilir. Özellikle modern radar sistemleri ve hassas güdümlü mühimmat entegrasyonu ile F-16 savaş uçakları, bölgesel caydırıcılık açısından kritik rol oynayabilir.

Kuzey Afrika'da özellikle Cezayir ile yaşanan askeri rekabet göz önüne alındığında, Fas'ın F-16 savaş uçakları alımına yönelmesi stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Hava üstünlüğü, modern savaş doktrinlerinde belirleyici unsurların başında geliyor.

Yeni nesil radar, gelişmiş silah sistemleri ve elektronik harp kabiliyetiyle donatılmış F-16 savaş uçakları, Fas'ın savunma kapasitesini ciddi biçimde yukarı taşıyabilir.

