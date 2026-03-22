Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ergenlik üstelik... Neredeyse her evde var ama riskli! Gençlerde kaygıyı artıran içecekler

Uzman isimlerden her geçen gün şekerli ve asitli o içecekler hakkında ciddi uyarılar geliyor.

Şekerli içeceklerin sadece fiziksel sağlığı değil, ruh halini de etkileyebileceği giderek daha fazla araştırmayla ortaya konuyor. Klinik Psikolog Aybige Üstüner, özellikle ergenlik döneminde tüketilen yüksek şekerli içeceklerin psikolojik iyi oluş üzerinde düşündüğümüzden daha güçlü etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Klinik Psikolog Aybige Üstüner’in aktardığına göre, İngiltere merkezli ve farklı üniversitelerin ortak katkısıyla yürütülen geniş kapsamlı bir araştırma, 2000-2025 yılları arasında yayımlanan bilimsel çalışmaları inceleyerek şekerli içecek tüketimi ile gençlerde kaygı düzeyi arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Çalışmada; gazlı içecekler, enerji içecekleri, aromalı sular ile şeker ilaveli çay ve kahve gibi ürünler ele alındı.

Araştırma sonuçları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. İncelenen dokuz çalışmanın yedisinde, şekerli içecek tüketimi ile kaygı bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Yapılan meta-analiz ise yüksek miktarda şekerli içecek tüketen gençlerde kaygı görülme ihtimalinin yüzde 34 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlara göre ergenlik dönemi, hem bedensel hem de zihinsel gelişimin yoğun şekilde devam ettiği hassas bir süreç. Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yaşlarda ruh sağlığını da doğrudan etkileyebiliyor.

Üstüner, özellikle besin değeri düşük ve şeker oranı yüksek içeceklerin sık tüketilmesinin yalnızca kilo ve metabolizma üzerinde değil, psikolojik denge üzerinde de risk oluşturabileceğini vurguluyor. Beyin gelişiminin devam ettiği bu süreçte, doğru beslenmenin önemi daha da artıyor.

Şekerli içeceklerin kısa süreli enerji verdiği bilinse de, ardından gelen hızlı düşüşler ruh hali üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Kan şekerindeki bu ani dalgalanmalar; yorgunluk, huzursuzluk ve gerginlik hissini artırabiliyor.

Uzmanlara göre özellikle ergenler gibi hassas gruplarda bu durum, kaygı belirtilerinin daha belirgin hale gelmesine neden olabiliyor.

Gençlerin beslenme alışkanlıklarının oluşmasında aile ve okul çevresi büyük rol oynuyor. Sağlıklı seçimlerin erken yaşta teşvik edilmesi, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından koruyucu bir etki sağlıyor.

Uzmanlar, günlük hayatta su tüketiminin artırılması, doğal içeceklerin tercih edilmesi ve enerji içecekleri gibi yüksek şeker içeren ürünlerin sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor. Tüm bu bulgular, basit gibi görünen içecek tercihlerinin bile gençlerin ruh sağlığı üzerinde uzun vadeli etkiler oluşturabileceğini gösteriyor.

İsrail’in nükleer silah merkezinin vuruldu! Akıllara Erbakan hocanın o müthiş konuşması geldi
Dünya

İsrail’in nükleer silah merkezinin vuruldu! Akıllara Erbakan hocanın o müthiş konuşması geldi

İran, terör devleti İsrail'de nükleer santralin bulunduğu bölgeyi vurdu. Saldırı sonrası akıllara milli görüşün merhum lideri eski Başbakan ..
Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz
Sağlık

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda ilaç sektörü ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi maddeler hak..
'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu
Gündem

'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'de Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir konutuna iliş..
40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı
Gündem

40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı

Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in gündeme taşıdığı iddialar CHP kulislerini sarstı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yolsuzluk do..
Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti
Gündem

Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İsmet Berkan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'ye sesini çıkarmayıp İra..
İngiltere’den Kıbrıs sözü: "Üsler saldırı operasyonlarında kullanılmayacak"
Dünya

İngiltere’den Kıbrıs sözü: "Üsler saldırı operasyonlarında kullanılmayacak"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, GKRY lideri Hristodulidis ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs’ın güneyindeki İngiliz üslerinin İran’a yönelik he..
