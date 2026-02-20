İran para biriminde büyük çöküş!
İran'ın ABD ile olan gerilimi ekonomiyi vurdu. İran riyali dolar karşısında resmen eridi.
İran'ın ABD ile olan gerilimi ekonomiyi vurdu. İran riyali dolar karşısında resmen eridi.
İran-ABD gerilimi Tahran'ı ekonomik açından zor durumda bıraktı.
Ülkedeki protestolar, savaş ihtimali ve ticari yaptırımlar sebebiyle İran riyali hem dolar hem Türk Lirası karşısında çöktü.
Şu anda güncel rakamlarla 1 İran Riyali 0,000034 Türk Lirası ediyor.
Yani şu anda 735 doları olan bir kişi, İran'da milyarder olabiliyor.
TL'ye vurulduğunda bu rakam yaklaşık 32 bin TL'ye denk geliyor. Yani Türkiye'de bazı kesimlerin bir aylık maaşına denk gelen bu rakam, şu anda İran'da milyarderlik göstergesi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23