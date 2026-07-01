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İran, Katar'da duyurdu: Henüz başlamadı

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AA Giriş Tarihi:

İran, Katar'da duyurdu: Henüz başlamadı

Katar'da açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakereler henüz başlamadı" ifadelerini kullandı.

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Foto - İran, Katar'da duyurdu: Henüz başlamadı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Garibabadi beraberindeki heyetle gittiği Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

#2
Foto - İran, Katar'da duyurdu: Henüz başlamadı

İran'ın Doha Büyükelçisi Ali Salihabadi ile Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi'nin de hazır bulunduğu görüşmede taraflar, savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının uygulanma süreci ile bu sürecin hayata geçirilmesinin önündeki mevcut zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

#3
Foto - İran, Katar'da duyurdu: Henüz başlamadı

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Garibabadi, bugünkü toplantılarda ABD'yle varılan mutabakat zaptında yer alan maddelerin uygulanmasının takibine odaklanıldığını söyledi. İranlı Bakan Yardımcısı, mutabakatın uygulanmasını takip edecek çalışma grupları ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını belirtti.

#4
Foto - İran, Katar'da duyurdu: Henüz başlamadı

Bu çalışma grupları kapsamındaki görüşmelerin zaman ve yerinin belirlenmesine ilişkin istişarelerin arabulucular üzerinden devam ettiğini dile getiren Garibabadi, gerekli koşulların oluşması halinde söz konusu çalışma grupları çerçevesindeki müzakerelerin başlayacağını kaydetti.

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