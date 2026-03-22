  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor İran, İsrail’in feleğini bir günde şaşırttı! Füzelerin yağmur gibi yağdığı son saldırıda 200’den fazla ölü ve yaralı var Resmen kâbusu yaşadılar! İran’ın, 5 şehrini yerle bir ettiği İsrail’den beklenmedik itiraf Mayınları keklik gibi avlayacak! Yeni nesil hayalet gemi sessiz sedasız envantere girdi Yapay zeka etkisini gösterdi! Son 3 ayda binlerce iş kayboldu Otomobil fabrikasında facia: 14 kişi öldü O ili dolu vurdu Şehrin dibinde çekmiyor: Köy bayramda sessizliğe gömüldü ABD'nin üslerinin hasarı ortaya çıktı! Dünyayı şok eden görüntüler! Can damarı tehlikeye girdi! İran’dan görülmemiş tehdit
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İran, İsrail’in feleğini bir günde şaşırttı! Füzelerin yağmur gibi yağdığı son saldırıda 200’den fazla ölü ve yaralı var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran, İsrail'in feleğini bir günde şaşırttı! Füzelerin yağmur gibi yağdığı son saldırıda 200'den fazla ölü ve yaralı var

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Gerçek Vaad 4' operasyonu kapsamında İsrail'in güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat'ın füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını bildirdi. Saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır" denildi.

#1
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 73'üncü dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı.

#2
Açıklamada, İsrail'in kuzeyi ve güneyi ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi.

#3
Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat bölgelerindeki askeri tesisler ile güvenlik merkezleri, Siyonist ordunun savunma sisteminin çökmesinin ardından tam isabetle vuruldu. Ayrıca bölgede bulunan ABD'ye ait Ali el-Salem, el-Minhad ve El Dhafra hava üsleri de Fettah, Kadir ve Emad füzeleri ve kamikaze İHA'larla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

#4
Saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verilen açıklamada, "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir" denildi.

#5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23