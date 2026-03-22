İran, İsrail’in feleğini bir günde şaşırttı! Füzelerin yağmur gibi yağdığı son saldırıda 200’den fazla ölü ve yaralı var

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Gerçek Vaad 4' operasyonu kapsamında İsrail'in güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat'ın füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını bildirdi. Saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır" denildi.