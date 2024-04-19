İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

İran devlet televizyonu: İsfahan'da 3 İHA imha edildi Reuters'in haberine göre İran devlet televizyonu, İsfahan'da gökyüzünde üç İHA'nın gözlemlendiğini ve bunların ülkenin hava savunma sistemi etkinleştirildikten sonra imha edildiğini duyurdu. Daha önce yarı resmi Fars haber ajansı, İsfahan'ın uluslararası havaalanı yakınlarında "patlamalar" duyulduğunu bildirmişti. İran'ın devlet yayın kuruluşu IRIB, İsfahan'daki nükleer tesislerin "tamamen güvenli" olduğunu söyledi İsfahan ili büyük bir hava üssüne, büyük bir füze üretim kompleksine ve çok sayıda nükleer tesise ev sahipliği yapıyor.