2024-04-19 08:07:22 İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz
ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğunu açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alındı. İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.