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Dünya
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İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

2024-04-19 08:07:22
İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğunu açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alındı. İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

#1
Foto - İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. ABC News, İsrail'in aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.

#2
Foto - İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

#3
Foto - İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

İsrail, ABD'ye saldırıdan önce haber vermiş Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetti.

#4
Foto - İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon ise söz konusu saldırıyı henüz resmi olarak doğrulamadı.

#5
Foto - İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

İran devlet televizyonu: İsfahan'da 3 İHA imha edildi Reuters'in haberine göre İran devlet televizyonu, İsfahan'da gökyüzünde üç İHA'nın gözlemlendiğini ve bunların ülkenin hava savunma sistemi etkinleştirildikten sonra imha edildiğini duyurdu. Daha önce yarı resmi Fars haber ajansı, İsfahan'ın uluslararası havaalanı yakınlarında "patlamalar" duyulduğunu bildirmişti. İran'ın devlet yayın kuruluşu IRIB, İsfahan'daki nükleer tesislerin "tamamen güvenli" olduğunu söyledi İsfahan ili büyük bir hava üssüne, büyük bir füze üretim kompleksine ve çok sayıda nükleer tesise ev sahipliği yapıyor.

#6
Foto - İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı.

#7
Foto - İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

İran'ın devlet haber ajansı, birçok ilde hava savunma bataryalarının ateşlediğini duyurdu. İranlı yetkililerin Al Jazeera haber ajansına verdiği bilgiye göre, bir dizi dron düşürüldü. İran resmi haber ajansı, Suriye'deki askeri tesislerde de bir dizi patlama olduğunu duyurdu. İranlı yetkililer, İran'a füze saldırısı olmadığını bir dizi dronun düşürüldüğünü belirtti.

#8
Foto - İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

Neden İsfahan hedef alınıyor? Stratejik açıdan önemli bir konumda bulunan İsfahan'da üslerin yanında askeri AR-GE alanları ve birçok önemli tesis bulunuyor. Yanıbaşındaki Natanz şehri, İran'ın nükleer zenginleştirme alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. İran resmi televizyonu, İsfahan’da hiçbir nükleer tesisin etkilenmediğini, nükleer sahaların hedef alınmadığını söyledi. İsrail resmi radyosu, İsrail'in İran'a yönelik saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmediğini söylüyor.

#9
Foto - İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalardan dolayı İran'da tüm uçuşlar askıya alındı.

#10
Foto - İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

Ne olmuştu? İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Tahran tarafı ise, geçen hafta İsrail'e karşılık verdi. 300'den fazla mühimmat yüklü dron ve füzelerle İsrail'e karşı düzenlenen "Gerçek Vaat" operasyonunda 1 kişi yaralanmıştı.

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