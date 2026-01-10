  • İSTANBUL
Gündem
16
Yeniakit Publisher
İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi
Giriş Tarihi:

İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Sürekli polis şiddeti ile gündeme gelen küresel eşkıya ABD'de yeni olaylar patlak verdi.

1
#1
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Amerikan yönetimi İran'daki eylemlerle ilgilenirken, göçmenlere ve vatandaşlara yaklaşımlarıyla tartışmalı olan Göçmelik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumuna yönelik protestolar ülke geneline yayıldı.

#2
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde kaçak göçmenlere karşı Göçmelik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının yürüttüğü operasyonlarda, olay yerinde bulunan Amerikan vatandaşı Renee Good'un ajanlar tarafından vurularak öldürülmesi halkı ayağa kaldırdı.

#3
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Suratından vurulan 37 yaşındaki kadının operasyonu takip ettiği, birimlere engel olmaya çalıştığı ve aracını bir memurun üzerini sürdüğü söylendi.

#4
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Yetkililerin açıklamalarında vatandaşın öldürülmesi için yeterli bir sebep göremeyen halk, tatmin olmadı.

#5
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

İlk olarak Minneapolis'te, olay yerinde başlayan eylemlerde olayın ardından bölgedeki vatandaşlar ICE ajanlarıyla münakaşaya girmiş, bir grup eylemci görevlilerin araçlarına kartopu atmış ve bir Amerikan bayrağı yakmıştı.

#6
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Oregon eyaletinin Portland kentinde, başka bir ICE operasyonu sırasında Amerikan bir çiftin de vurularak yaralanmaları tepkilerin katlanmasına sebep oldu.

#7
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

ICE kurumunun tamamiyle ortadan kaldırılmasını talep eden vatandaşlar "ICE Temelli Defol" sloganlarıyla sokağa döküldü.

#8
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

İnsan hakları ve sivil özgürlük toplumları 10 Ocak cumartesi ve 11 Ocak pazar günleri için halkı organize olmaya çağırdı.

#9
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Ülke çapında binden fazla protestonun haftasonu için hazırlandığı belirtildi.

#10
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Ülkede ciddi endişeler yaratacak seviyede büyüyen eylemlere polisin müdahalesi sert oldu.

#11
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Biber gazı ve plastik mermiyi esirgemeyen polislerin çok sayıda vatandaşı gözaltına aldıkları bildirildi.

#12
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Sert müdahaleye rağmen durdurulamayan protestolar, ülkenin her tarafında büyüyerek devam ediyor.

#13
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Henüz daha gerçekleştirilmesi planlanan birçok gösteri eylemi var.

#14
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

2020 yılında George Floyd adlı siyahi vatandaşın 'Black Lives Matter' protestolarına yol açan ölümü de Minneapolis şehrinde gerçekleşmişti.

#15
Foto - İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi

Bir polisin dizini Floyd'un boğazına bastırıp nefessiz bırakarak Floyd'u öldürmesi sonucu, yine ülkenin genelinde polis şiddetine karşı eylemler düzenlenmişti.

