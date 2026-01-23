İptaller peş peşe geldi: 6'sı birden kaldırıldı!

Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in yanı sıra iptal edilen oyunlardan birinin mobil oyun olduğu, diğer dörüdünün ise henüz duyurulmamış yeni projeler olduğu belirtiliyor. Ubisoft'un uzun zamandır beklenen bir diğer projesi olan Beyond Good & Evil 2'nin muhtemelen bu oyunlar arasında yer almadığı belirtliyor ama bu noktada o oyunun da akıbeti şüpheli. Çünkü Nisan ayında tamamlanacak yeniden yapılanma sırasında benzer başka kararlar da görebiliriz. - Kaynak: donanimhaber.com