Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
İptaller peş peşe geldi: 6'sı birden kaldırıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İptaller peş peşe geldi: 6'sı birden kaldırıldı!

Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden olan Ubisoft, yeniden yapılanma kapsamında radikal kararlar alıyor. Altı oyunun fişini çeken stüdyo, üç stüdyoyu da kapatacak.

#1
Foto - İptaller peş peşe geldi: 6'sı birden kaldırıldı!

Assassin's Creed serisinin finansal başarısına rağmen hem satış rakamları hem de hisse değeri yavaş yavaş erimeye başlayan Ubisoft, bu erezyonun önüne geçmek için radikal hamleler yapmaya devam ediyor. Hatırlarsanız şirket Ekim ayında Çinli oyun devi Tencent ile iş birliğine gitmiş ve Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six gibi popüler serieri, Tencent yatırımıyla kuracağı Vantage Studios'a devredeceğini açıklamıştı. Bu yeniden yapılanmanın hazırlık aşamasındaki Ubisoft oyunlarına etkisi beklediğimizden de büyük oldu.

#2
Foto - İptaller peş peşe geldi: 6'sı birden kaldırıldı!

Uzun süredir beklenen Prince of Persia Remake'i iptal edildi Ubisoft, bugün oyunseverleri hayal kırıklığına uğratacak bir karara imza atarak, aralarında 2021'den beri beklenen Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in de olduğu altı oyunun fişini çekti. Ayrıca şirket bünyesinde yer alan üç stüdyonun kapatılacağı duyuruldu. Bu iptal kararları, Nisan ayında faaliyete başlayacak olan yeni yapının kurulması için gidilen yeniden yapılanmanın doğrudan bir yansıması.

#3
Foto - İptaller peş peşe geldi: 6'sı birden kaldırıldı!

Ubisoft'un bu sürpriz kararının belki de tek umucu verici yanı, şirketin bundan sonra nicelikten çok niteliğe öncelik vereceği yönündeki açıklamaları. Nitekim şirket, bu altı oyunun yeni dönemde izleyecekleri "sadece seçkin oyunlar çıkarma" yaklaşımına uymadığı ve yeni standartlarını karşılamadığı için iptal edildiğini söylüyor. Stüdyo bu stratejisinde samimiyse en azından ileride oyunculara yansıması daha olumlu olabilir.

#4
Foto - İptaller peş peşe geldi: 6'sı birden kaldırıldı!

Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in yanı sıra iptal edilen oyunlardan birinin mobil oyun olduğu, diğer dörüdünün ise henüz duyurulmamış yeni projeler olduğu belirtiliyor. Ubisoft'un uzun zamandır beklenen bir diğer projesi olan Beyond Good & Evil 2'nin muhtemelen bu oyunlar arasında yer almadığı belirtliyor ama bu noktada o oyunun da akıbeti şüpheli. Çünkü Nisan ayında tamamlanacak yeniden yapılanma sırasında benzer başka kararlar da görebiliriz. - Kaynak: donanimhaber.com

