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Teknoloji-Bilişim
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İphone katili demiştik! İphone 15’i rezil rüsva etti

2023-10-04 08:24:21
İphone katili demiştik! İphone 15’i rezil rüsva etti

Çinli teknoloji şirketi Huawei'in yeni amiral gemisi Huawei Mate 60, fotoğraf çekim kalitesinde iPhone 15 Pro'yu geride bırakmış olabilir. Huawei Mate 60 serisi, yakın zamanda Çin'de kutlanan Nadir bir "süper ay" olayına denk gelen Orta Sonbahar Bayramı sırasında fotoğrafçılıkta sıra dışı bir performans gösterdi. Bu olay, Çin'in çeşitli bölgelerinde, özellikle Kuzeybatı Çin, Kuzey Çin, Jiangnan ve Güney Çin'de ayı izlemek için mükemmel koşullar sundu. Bu fırsatı değerlendiren birçok insan, etkileyici ay fotoğrafları çekti.

#1
Foto - İphone katili demiştik! İphone 15’i rezil rüsva etti

Huawei Mate 60 serisinin bu alanda popülerliği, bu dönemde ay fotoğrafları çekerken öne çıktı. Kullanıcılar, bu akıllı telefonla çekilmiş etkileyici ay fotoğraflarını geniş bir kitleyle paylaştı. Bazı blog yazarları, telefonun ayın pozlamasını ayarlayabilme yeteneğine dikkat çekti; bu, Huawei'nin üstün algoritması sayesinde mümkün oldu. Bir duyumcu olan "Pishumadia" isimli blog yazarı, Huawei Mate 60 RS Ultimate ile iPhone 15 Pro Max arasında bir ay fotoğrafçılığı karşılaştırması yaptı. Örnek fotoğraflara dayanarak, ilk telefonun detay ve netlikte daha üstün olduğunu belirtti.

#2
Foto - İphone katili demiştik! İphone 15’i rezil rüsva etti

Geçtiğimiz yıl Huawei, ay fotoğrafçılığı için özel bir yöntem ve cihazın patentini aldı. Bu patentli yöntem, cihazın otomatik olarak ayı tanımasını, net bir şekilde odaklanmasını ve farklı pozlama ayarlarıyla çoklu kareler yakalamasını sağlıyor. Bu, parlak ve net bir arka plana karşı güzel bir şekilde tanımlanmış bir ayın harika fotoğraflarını üretir. Huawei, bu özelliğin, standart çekim modlarını kullanarak tüm kullanıcılar için etkileyici ay fotoğrafları çekmeyi mümkün kıldığını belirtiyor. Ancak Huawei Mate 60 serisinin ay fotoğrafçılığındaki becerisi hakkındaki bu bilgiler, kullanıcılar tarafından paylaşılan resimlere ve blog incelemelerine dayanıyor, bu nedenle bireysel tercihler ve deneyimlerle etkilenebilir.

#3
Foto - İphone katili demiştik! İphone 15’i rezil rüsva etti

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design, Çin'deki piyasaya sürülmesinin ardından güçlü bir piyasa tepkisi aldı. Bu cihaz, etkileyici bir 6,82 inç OLED LTPO 120Hz ekran, yüksek kaliteli kameralarla donatılmıştır ve Harmony OS 4.0 ile güçlendirilmiş Kirin 9000s yonga seti ile çalışıyor. Cihaz, başlangıç fiyatı 11.999 yuan (1.642$) olan iki farklı modelde geliyor. Alıcılar ayrıca çeşitli avantajlarla birlikte bir yıllık Huawei kart üyeliği ve özel koruma kılıfları sunuluyor. Huawei hayranları, telefonu satın alabilmek için erken saatlerde sıraya girdi, bu da Çin'deki iPhone lansmanlarındaki heyecanı yansıtıyor.

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