İphone katili demiştik! İphone 15’i rezil rüsva etti

Geçtiğimiz yıl Huawei, ay fotoğrafçılığı için özel bir yöntem ve cihazın patentini aldı. Bu patentli yöntem, cihazın otomatik olarak ayı tanımasını, net bir şekilde odaklanmasını ve farklı pozlama ayarlarıyla çoklu kareler yakalamasını sağlıyor. Bu, parlak ve net bir arka plana karşı güzel bir şekilde tanımlanmış bir ayın harika fotoğraflarını üretir. Huawei, bu özelliğin, standart çekim modlarını kullanarak tüm kullanıcılar için etkileyici ay fotoğrafları çekmeyi mümkün kıldığını belirtiyor. Ancak Huawei Mate 60 serisinin ay fotoğrafçılığındaki becerisi hakkındaki bu bilgiler, kullanıcılar tarafından paylaşılan resimlere ve blog incelemelerine dayanıyor, bu nedenle bireysel tercihler ve deneyimlerle etkilenebilir.