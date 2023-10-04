2023-10-04 08:24:21 İphone katili demiştik! İphone 15’i rezil rüsva etti
Çinli teknoloji şirketi Huawei'in yeni amiral gemisi Huawei Mate 60, fotoğraf çekim kalitesinde iPhone 15 Pro'yu geride bırakmış olabilir. Huawei Mate 60 serisi, yakın zamanda Çin'de kutlanan Nadir bir "süper ay" olayına denk gelen Orta Sonbahar Bayramı sırasında fotoğrafçılıkta sıra dışı bir performans gösterdi. Bu olay, Çin'in çeşitli bölgelerinde, özellikle Kuzeybatı Çin, Kuzey Çin, Jiangnan ve Güney Çin'de ayı izlemek için mükemmel koşullar sundu. Bu fırsatı değerlendiren birçok insan, etkileyici ay fotoğrafları çekti.