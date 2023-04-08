iPhone 15 Pro render görüntüleri sızdırıldı! İşte detaylar...

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 ailesi ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan iPhone 15 Pro modelinin tasarımı paylaşıldı. Titanyum kasa ile piyasaya sürüleceği belirtilen iPhone 15 Pro, yuvarlatılmış kenarlar ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Apple, iPhone 15 Pro modelinde titanyum kasaya ek olarak kamera adasını büyütecek. Cihazın daha büyük kamera çıkıntısı ve geniş kamera merceği ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. iPhone 15 serisindeki en önemli değişikliklerden biri Type-C girişi olarak nitelendiriliyor. Sızdırılan görüntülere göre Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Type-C girişe yer verecek. Hızlı şarj teknolojisinin sadece Apple onaylı kablolar ile yapılabileceğini belirtmekte fayda var.