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Teknoloji-Bilişim
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iPhone 15 Pro render görüntüleri sızdırıldı! İşte detaylar...

2023-04-08 14:12:16
iPhone 15 Pro render görüntüleri sızdırıldı! İşte detaylar...

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 ailesi ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan iPhone 15 Pro modelinin tasarımı paylaşıldı. Titanyum kasa ile piyasaya sürüleceği belirtilen iPhone 15 Pro, yuvarlatılmış kenarlar ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Apple, iPhone 15 Pro modelinde titanyum kasaya ek olarak kamera adasını büyütecek. Cihazın daha büyük kamera çıkıntısı ve geniş kamera merceği ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. iPhone 15 serisindeki en önemli değişikliklerden biri Type-C girişi olarak nitelendiriliyor. Sızdırılan görüntülere göre Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Type-C girişe yer verecek. Hızlı şarj teknolojisinin sadece Apple onaylı kablolar ile yapılabileceğini belirtmekte fayda var.

#1
Foto - iPhone 15 Pro render görüntüleri sızdırıldı! İşte detaylar...

ShrimpApplePro, iPhone 15 modellerinin yalnızca Apple Made for iPhone (MFi) programı tarafından onaylanan USB-C aksesuarlarını resmi olarak destekleyeceğini söyledi. Apple tedarikçisi Foxconn’un, EarPods gibi aksesuarlar ve MFi sertifikalı USB-C konektörlü kablolar ürettiği iddia ediliyor. Fiziksek olarak yapılacak bir diğer değişiklik ise iPhone 15 serisinde yer alan butonlarda gerçekleştirilecek. Apple, suya dayanıklılığı artırmak için ses açma/kapama ve sessize alma tuşlarını iPhone 7 serisinde yer alan haptic motora benzer bir teknolojiyle değiştirecek. Sızdırılan bilgilere göre Apple, dünyanın en ince çerçevesine sahip telefonunu geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. iPhone 15 Pro, 1.55mm çerçeve ile tanıtılacak.

#2
Foto - iPhone 15 Pro render görüntüleri sızdırıldı! İşte detaylar...

Apple’ın iPhone 15 modelleri için Sony’nin en son “son teknoloji” görüntü sensörlerini kullanacağı tahmin ediliyor. Sony, fotodiyotları ve transistörleri ayrı katmanlara yerleştirerek daha fazla fotodiyoda izin veren yarı iletken mimarisi kullanıyor. Tüm iPhone 15 modellerinin yeni sensör teknolojisini mi kullanacağı yoksa Apple’ın iPhone 15 Pro modelleriyle mi sınırlayacağı henüz bilinmiyor. iPhone 15 Pro modellerinin TSMC’nin yeni nesil 3nm teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir A serisi çipe sahip ilk modeller olması bekleniyor. 3nm çip teknolojisinin işlem performansını yüzde 10 ila 15 oranında artıracağı ve aynı zamanda güç tüketimini yüzde 35’e kadar azaltacağı tahmin ediliyor. A17 Bionic işlemcilerin sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacağını belirtmekte fayda var.

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