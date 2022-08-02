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Teknoloji-Bilişim
15
iPhone 14'ten yeni sızıntılar geldi

2022-08-02 19:56:42
iPhone 14'ten yeni sızıntılar geldi

Teknoloji firması Apple'ın iPhone 14 ailesi için analistler tarafından bir önemli iddia gündemi hareketlendirdi.

#1
Foto - Apple Eylül ayında iPhone 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat bir ay öncesinden önemli bir sızıntı ortaya atıldı.

Apple Eylül ayında iPhone 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat bir ay öncesinden önemli bir sızıntı ortaya atıldı.

#2
Foto - İlgili paylaşımlara göre daha önce görülmemiş bir takım değişiklilerle karşılaşabiliriz.

İlgili paylaşımlara göre daha önce görülmemiş bir takım değişiklilerle karşılaşabiliriz.

#3
Foto - Serinin bazı modellerinin de iPhone 13 ile benzer özellikler taşıyacağı yine sızıntılar arasında bulunuyor.

Serinin bazı modellerinin de iPhone 13 ile benzer özellikler taşıyacağı yine sızıntılar arasında bulunuyor.

#4
Foto - Pro olmayan modeller iPhone 13 ile aynı işlemciyi kullanabilir!

Pro olmayan modeller iPhone 13 ile aynı işlemciyi kullanabilir!

#5
Foto - Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından yapılan ve Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından onaylanan sızıntılara göre yeni modeller dört farklı isimle karşımıza çıkacak.

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından yapılan ve Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından onaylanan sızıntılara göre yeni modeller dört farklı isimle karşımıza çıkacak.

#6
Foto - iPhone 14 ve iPhone 14 Max, Apple’ın iPhone 13 modelinde kullandığı A15 çipi kullanacak.

iPhone 14 ve iPhone 14 Max, Apple’ın iPhone 13 modelinde kullandığı A15 çipi kullanacak.

#7
Foto - Diğer iki model olan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise Apple tarafından yeni tasarlanan A16 işlemcisini kullanacak.

Diğer iki model olan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise Apple tarafından yeni tasarlanan A16 işlemcisini kullanacak.

#8
Foto - Ortaya atılan sızıntılara göre Pro olmayan modeller yine de iPhone 13’e göre daha hızlı ve performanslı olacak.

Ortaya atılan sızıntılara göre Pro olmayan modeller yine de iPhone 13’e göre daha hızlı ve performanslı olacak.

#9
Foto - ShrimApplePro kullanıcısının ortaya attığı iddialara göre Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Max için daha gelişmiş bağlantı devreleri kullanılacak.

ShrimApplePro kullanıcısının ortaya attığı iddialara göre Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Max için daha gelişmiş bağlantı devreleri kullanılacak.

#10
Foto - Aynı zamanda iPhone 13’e göre 2 GB daha fazla RAM kullanılması da beklentiler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda iPhone 13’e göre 2 GB daha fazla RAM kullanılması da beklentiler arasında yer alıyor.

#11
Foto - Ayrıca yine aynı kaynağın dediğine göre Apple, batarya konusunda da Pro olmayan modellerde dahil olmak üzere daha az pil tüketen, daha hafif ve ergonomik olması beklenen bir tasarıma gidecek.

Ayrıca yine aynı kaynağın dediğine göre Apple, batarya konusunda da Pro olmayan modellerde dahil olmak üzere daha az pil tüketen, daha hafif ve ergonomik olması beklenen bir tasarıma gidecek.

#12
Foto - iPhone 14 Pro için beklenilen teknik özellikler neler? IOS 16 ile birlikte çıkması ön görülen modelin 6.1 inç ekranıyla beraber firmanın meşhur çentik tasarımından vazgeçmesi beklentiler arasında yerini aldı.

iPhone 14 Pro için beklenilen teknik özellikler neler? IOS 16 ile birlikte çıkması ön görülen modelin 6.1 inç ekranıyla beraber firmanın meşhur çentik tasarımından vazgeçmesi beklentiler arasında yerini aldı.

#13
Foto - Aynı zamanda sayıların çok net olmaması ile birlikte batarya tarafında 3115-3600 mAh kapasite öngörülüyor. RAM için ise 6 GB ile piyasaya sunulabileceği ön görürken depolama tarafında en az 128 GB’den başlayacağı tahmin ediliyor.

Aynı zamanda sayıların çok net olmaması ile birlikte batarya tarafında 3115-3600 mAh kapasite öngörülüyor. RAM için ise 6 GB ile piyasaya sunulabileceği ön görürken depolama tarafında en az 128 GB’den başlayacağı tahmin ediliyor.

#14
Foto - Kamera tarafında ise 48MP’lik bir ana kamera söz konusu. Ayrıca yeni seri iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı yeni modelle geleceği de kesinleşti.

Kamera tarafında ise 48MP’lik bir ana kamera söz konusu. Ayrıca yeni seri iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı yeni modelle geleceği de kesinleşti.

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