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Teknoloji-Bilişim
14
iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

2022-10-10 19:13:47
iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Apple tarafından üretilen ve geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 14 serisiyle gelen yeni kaza algılama özelliği, polisleri bezdirdi.

#1
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Apple, 7 Eylül’de düzenlediği Gelecek Zaman etkinliğinde merakla beklenen iPhone 14 modellerini vitrine çıkardı.

#2
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Şirket, belki de tarihinde ilk kez standart ve Pro modellerin arasındaki tasarım ve teknik özellik farklarını bu kadar belirginleştirdi. Bunun dışında serinin getirdiği en büyük yeniliklerden birisi de kaza algılama özelliği oldu.

#3
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Özellik konsepti ele alındığında oldukça faydalı ve kullanıcıların trafik kazası geçirip geçirmediğini tespit ediyor ve 20 saniye içinde kullanıcıdan yanıt alamadığı takdirde acil durum araması yapıyor.

#4
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Ancak son zamanlarda yaşanan çeşitli olayların ardından akıllarda söz konusu özelliğin iyi çalışmadığı yönünde soru işaretleri ortaya çıkmaya başladı.

#5
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

iPhone 14 kaza algılama özelliği polislere yanlış bildirim gönderdi İnsanların sıklıkla tercih ettiği hız trenleri sıkı dönüşler yapabilen, dik yamaçları çıkan ve bazen de ters çevirmelerle dizayn edilmiş yükseltilmiş bir demiryoluyla adrenalin seviyesini tavan yaptıran bir yapıda.

#6
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Ancak görünüşe göre geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 14 serisi bu tür aletler için pek de uygun değil.

#7
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Ohio‘daki Kings Island eğlence parkında Mystic Timbers hız trenine binen bir kadının iPhone 14 Pro‘su yolculuk esnasında otomatik olarak kolluk kuvvetlerini defalarca aradı ve kaza bildiriminde bulundu.

#8
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Bu noktada yeni özellik, 911’e “Bu iPhone’un sahibi ciddi bir trafik kazası geçirdi ve telefonlara yanıt vermiyor” ibaresini ve kadının konumunu içeren yanlış bildirimi altı kez gönderdi.

#9
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Bu bildirimlerin ardından acil servisler olay yerine gittiğinde kadına hiçbir şey olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı.

#10
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Tabii bu olay kısa süre sosyal medyada gündem oldu. Hatta konuyla ilgili yapılan bir Reddit paylaşımının altına onlarca kullanıcıdan aynı durumun kendilerine de olduğuna yönelik yanıtlar geldi.

#11
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Apple kaza algılama özelliği nedir? Apple, 256G’ye kadar G kuvveti ölçümlerini algılayabilen yeni bir çift çekirdekli ivmeölçer ve yeni bir yüksek dinamik aralık jiroskop ile Kaza Algılama özelliğini kullanıma sundu.

#12
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

iPhone 14 serisi ciddi bir araç kazasını algılayabiliyor ve kullanıcı bilinçsiz durumda olduğunda, tepki vermediğinde otomatik olarak acil servisleri arayabiliyor.

#13
Foto - iPhone 14 serisi polisleri bezdirdi

Apple bu teknolojiyi geliştirmek için 1 milyon saatten fazla gerçek dünya sürüş ve çarpışma verisinden yararlandığını belirtiyor.

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