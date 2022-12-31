2022-12-31 19:59:18 iPhone 14 serisi, Apple hisselerini vurdu
Çin'de yaşananlar nedeniyle ortaya çıkan iPhone 14'ün tedarik sorunu, Apple hisse değerini etkiledi.
Çin'de yaşananlar nedeniyle ortaya çıkan iPhone 14'ün tedarik sorunu, Apple hisse değerini etkiledi.
Apple ‘ın en büyük tedarikçisi Foxconn tesisinde yaşanan üretim sorunları, şirketin hisse değerini doğrudan etkiliyor. Teknoloji devi, iPhone 14 tedariğiyle ilgili önlem almaya çalışsa da soruna kısa sürede etki etmiyor.
Peki Apple, tedarik sorunundan kaynaklı hisselerin düşmesiyle ilgili neler yapıyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.
Tüm dünyada baş gösteren ekonomik sorunlara ek olarak iPhone 14 serisinin tedarik sorunları, Apple hisse değerini düşürüyor. COVID-19 nedeniyle Çin’in Zhengzhou kentindeki Foxconn üretim tesisinde yaşanan sorunlar, iPhone 14 tedariğini olumsuz yönde etkiliyor.
Pozitif vakalarla sağlıklı vakaların bir arada olduğu kaldığı ve sağlıksız yemeklerin olduğu yetersiz koşullar sonucunda birçok işçi, geçtiğimiz aylarda Foxconn kampüsünü terk etti.
Sonuç olarak iPhone 14 serisinin üretimi ardına da tedariğinde yetersizlik ortaya çıktı.
Apple hisse değeri 28 Aralık Çarşamba akşamı, 126,04 dolardan kapandı. Bu düşüş, 2021 yılı Haziran ayından beri yaşanan en büyük düşüş olarak kabul edildi.
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir rapora göre Foxconn, hala tam olarak üretim kapasitesini kullanamıyor. Foxconn üretim kapasitesi şu anda yüzde 70’in altında seyrediyor.
iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri için şimdilik bir stok sorunu olmasa da Pro için tedarik sorunları var.
Sorunun bu şekilde devam etmesi durumunda klasik ve plus model için de aynı sorunlar meydana geleceği düşünülüyor. Apple ise yaşadığı tüm bu sorunlar nedeniyle üretimini Vietnam’a taşımak için hazırlık yapıyor.
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