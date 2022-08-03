2022-08-03 20:07:38 iPhone 14 fiyatı belli oldu
Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 14 serisinin fiyatı ortaya çıktı.
Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 14 serisinin fiyatı ortaya çıktı.
Apple’ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone 14 serisi için artık son dokunuşlar yapılıyor.
Seri, bir sorun çıkmaması halinde Eylül ayında satışa sunulacak.
Merakla beklenen serinin özellikleri netleşmeye başlamışken gözler ürünün fiyatlandırmasında.
iPhone 14, 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak Önemli sızıntı kaynakları daha önce de iPhone 14 serisinin fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler paylaştı.
Bu paylaşımlar, serinin selefine göre en az 100 dolar daha fazla olacağı yönündeydi.
Öyle ki daha önce şirkete yakın kaynaklar da bu bilgiyi doğrular nitelikte paylaşım yaptı.
Ancak görünen o ki Apple fikrini değiştirdi. Şirket, iPhone 13 serisini 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarmıştı.
Gelen bilgilere göre Apple, zam yapmayarak iPhone 14 serisini yine 799 dolardan başlatacak. Şirketin bu kararı almasının arkasında son derece basit bir neden duruyor.
Haber kaynağına göre bunun nedeni küresel cep telefonu pazarındaki durgunluk ve talep düşüşü.
Öte yandan birçok şirket, küresel ekonomideki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak politikalarını düzenliyor. Apple bu doğrultuda iPhone 14 serisi özelinde zam yapmamanın en iyi çıkış yolu olduğunu savunuyor.
Öte yandan iPhone 14, 14 Plus modellerinin A15 Bionic yongasından, üst düzey özelliklere sahip modelleri iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max ise A16 Bionic işlemcisinden güç alacak.
Gelen bilgilere göre şirket, serinin yeni ailesindeki iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ta 6 GB RAM ile birlikte yine LPDDR4X standardını kullanacak. Ancak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’te ise LPDDR5’e yükseltilecek.
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