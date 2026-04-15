IONIQ’te yeni dönem başladı! Hyundai’den elektrikli çıkarması
Hyundai, Çin’de tamamen elektrikli IONIQ ürün gamı markasını resmen başlattı...
Hyundai, elektrikli mobilite hamlesinde gözünü bu kez dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin’e çevirdi. Hyundai, Auto China 2026 öncesinde, Pekin’de düzenlenen IONIQ marka lansman etkinliğinde iki yeni tasarım konsept otomobilini tanıttı.Konsept araçların yanı sıra Hyundai, Çin pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen bir strateji de paylaştı. Bu strateji, IONIQ markasını yalnızca bir ürün gamının ötesine taşıyarak kapsamlı bir mobilite deneyimine dönüştürmeyi amaçlıyor. Çin için geliştirilen tamamen elektrikli konsept otomobiller VENUS Concept ve EARTH Conceptbu yeni dönemin başlangıcını simgeliyor. Her iki konsept de Hyundai’nin Çin’in yeni enerji araçları (NEV) pazarına hazır olduğunu ortaya koyuyor. Beijing Hyundai Motor Company BaşkanıLi Fenggang konuyla ilgili “Bugün tanıttığımız iki konsept otomobille birlikte, Çinli müşterileri derinlemesine anlayan ve bu pazara olan samimi bağlılığımızı yansıtan ürünler sunmaya devam edeceğiz. IONIQ’in tavizsiz dünya standartlarında güvenlik ve kalite anlayışı üzerine inşa edilen bu yaklaşımımızla, Çinli tüketicilerin talep ettiği akıllı sürüş ve akıllı kabin deneyimlerini kusursuz şekilde bir araya getiren seri üretim modelleri çok yakında sunacağız” dedi.
IONIQ Nedir ve Ürün Gamı Markası Çin’e Nasıl Uyarlanacak? Hyundai’nin tamamen elektrikli araçlara özel ürün gamı markası olan IONIQ, kısa sürede inovasyon, tasarım ve kalite alanlarında küresel bir referans noktası haline geldi. IONIQ 5, IONIQ 6 ve IONIQ 9 gibi yüksek beğeni toplayan modeller üzerine inşa edilen bu elektrikli ürün gamı, Hyundai’nin ileri seviye elektrifikasyon yetkinliklerini ve insan odaklı mobilite vizyonunu yansıtıyor. IONIQ’in küresel başarısı, World Car Awards kapsamında IONIQ 5 ve IONIQ 6 ile elde edilen “üst üste üç ödül” başarısı da dahil olmak üzere birçok sektör ödülüyle pekiştirildi. Hyundai IONIQ 5 N ve Hyundai IONIQ 6 N gibi yüksek performanslı modeller de markanın elektrikli performans alanındaki liderliğini güçlendirdi. IONIQ 6 N ise en son 2026 Dünya Performans Otomobili ödülüne layık görüldü. IONIQ, Çin’de ise bir ürün gamının ötesine geçerek yerel müşterilere özel kapsamlı bir mobilite ekosistemine dönüşecek. Hyundai’nin global ölçekte kanıtlanmış güvenlik ve kalite standartları korunurken, IONIQ markası Çin’in hızla gelişen NEV pazarı için yerelleştirilmiş teknolojiler, hizmetler ve kullanıcı deneyimleriyle yeniden şekillendiriliyor. Bu stratejinin bir parçası olarak Hyundai, Çin’e özel bir isimlendirme yaklaşımı da benimsiyor. Gelecekteki IONIQ modelleri “gezegenler” üzerinden adlandırılacak ve her bir modelin, bu yeni IONIQ evreninde müşteri etrafında döndüğünü simgelemesi amaçlanıyor.
Çin Pazarı İçin Geliştirilen İki IONIQ Konsept Otomobili Neler Sunuyor? VENUS ve EARTH konseptleri, Hyundai’nin yeni Çin stratejisinin ilk somut çıktıları olarak öne çıkıyor ve gelecekteki IONIQ seri üretim modelleri için bir tasarım “referansı” niteliği taşıyor. “Takip etme, yön ver” anlayışıyla geliştirilen bu iki konsept, tek eğrili silüetleriyle anında tanınabilen, duygusal ve güçlü bir ilk izlenim sunuyor. VENUS - İkonik Sedan! En parlak gezegenin zamansız güzelliğinden ilham alan VENUS, sedan segmenti için yeni bir ikon ortaya koyuyor. • Dış Tasarım: Atılım, keşif ve başarı hikâyesini yansıtan çarpıcı “Radiant Gold” rengiyle dikkat çeken model; hafif, çerçeve yapılı tavanı ve şeffaf spoyleriyle yüksek teknoloji hissi veriyor. Tek eğrili silüeti, akıcı ve karakteristik bir tasarım kimliği oluşturuyor. • İç Mekan: Sürücü odaklı, sarıcı kokpit tasarımı; katmanlı ambiyans aydınlatmasıyla Venüs’ün parlayan atmosferini yansıtıyor. Yumuşak süet ile krom-altın koltuk sırtları arasındaki malzeme kontrastı premium hissi artırırken, “Lumi” adlı karakter tasarıma entegre edilerek sürücü ile araç arasında eğlenceli bir bağ kuruluyor. EARTH - Güçlü SUV! Dünyanın canlılığını ve biyolojik dengesini temsil eden EARTH, güçlü ve iddialı bir aile SUV’u olarak öne çıkıyor. • Dış Tasarım: “Aurora Shield” rengiyle sunulan model, keskin hatlar ile heykelsi yüzeyler arasındaki denge sayesinde fütüristik bir görünüm sergiliyor. Alt koruma plakaları ve görünür cıvata detayları gibi unsurlar sağlamlık hissini pekiştiriyor. • İç Mekan: “Küçük bir dünya” konseptiyle tasarlanan iç mekânda, yumuşak hava modüllerinden oluşan “air-hug” koltuklar öne çıkıyor. Ağaç gölgelerini andıran huzurlu ambiyans aydınlatması ve “shy-tech” detaylar ferah bir atmosfer yaratırken, “Aero” karakteri ve Pekin haritasını gizleyen desenler keşif duygusunu artırıyor. Hyundai Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tasarım Merkezi BaşkanıSimon Loasby, VENUS ve EARTH için “Başlangıç noktası olmayı seçtik. Tamamen yeni bir şey, uzaktan bakıldığında dahi kolayca tanınan, yolda güçlü bir duruş sergileyen ve ‘ilk izlenimde en iyisi’ olarak tanımladığımız etkiyi yaratananlayışımızın bir ifadesidir. Bu, hareketimizin başladığı noktadır. Amacımız yeni bir yön belirlemek” sözlerini kullandı.
Hyundai Çin Pazarına Yaklaşımını Nasıl Yeniden Tanımlıyor? Etkinlikte Hyundai, Çinli müşterilere özel geliştirilen IONIQ teknolojilerine de dair ipuçları paylaştı. Öne çıkan gelişmeler arasında, yerel iş ortaklarıyla geliştirilen otonom sürüş sistemleri ve menzil artırıcı elektrikli araçlar gibi pazara özel çözümler yer alıyor. Bu teknolojiler, Hyundai’nin gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanan insan merkezli yaklaşımını güçlendiriyor. Bu vizyonu desteklemek amacıyla Hyundai, “Open Your Universe” mesajını taşıyan IONIQ marka lansman filmini de yayınladı. Daha fazla detay, Hyundai’ ninn 24 Nisan’da Pekin’deki China International Exhibition Center’ da düzenleyeceği Auto China 2026 basın toplantısında paylaşılacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23