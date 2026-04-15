IONIQ’te yeni dönem başladı! Hyundai’den elektrikli çıkarması

Çin Pazarı İçin Geliştirilen İki IONIQ Konsept Otomobili Neler Sunuyor? VENUS ve EARTH konseptleri, Hyundai’nin yeni Çin stratejisinin ilk somut çıktıları olarak öne çıkıyor ve gelecekteki IONIQ seri üretim modelleri için bir tasarım “referansı” niteliği taşıyor. “Takip etme, yön ver” anlayışıyla geliştirilen bu iki konsept, tek eğrili silüetleriyle anında tanınabilen, duygusal ve güçlü bir ilk izlenim sunuyor. VENUS - İkonik Sedan! En parlak gezegenin zamansız güzelliğinden ilham alan VENUS, sedan segmenti için yeni bir ikon ortaya koyuyor. • Dış Tasarım: Atılım, keşif ve başarı hikâyesini yansıtan çarpıcı “Radiant Gold” rengiyle dikkat çeken model; hafif, çerçeve yapılı tavanı ve şeffaf spoyleriyle yüksek teknoloji hissi veriyor. Tek eğrili silüeti, akıcı ve karakteristik bir tasarım kimliği oluşturuyor. • İç Mekan: Sürücü odaklı, sarıcı kokpit tasarımı; katmanlı ambiyans aydınlatmasıyla Venüs’ün parlayan atmosferini yansıtıyor. Yumuşak süet ile krom-altın koltuk sırtları arasındaki malzeme kontrastı premium hissi artırırken, “Lumi” adlı karakter tasarıma entegre edilerek sürücü ile araç arasında eğlenceli bir bağ kuruluyor. EARTH - Güçlü SUV! Dünyanın canlılığını ve biyolojik dengesini temsil eden EARTH, güçlü ve iddialı bir aile SUV’u olarak öne çıkıyor. • Dış Tasarım: “Aurora Shield” rengiyle sunulan model, keskin hatlar ile heykelsi yüzeyler arasındaki denge sayesinde fütüristik bir görünüm sergiliyor. Alt koruma plakaları ve görünür cıvata detayları gibi unsurlar sağlamlık hissini pekiştiriyor. • İç Mekan: “Küçük bir dünya” konseptiyle tasarlanan iç mekânda, yumuşak hava modüllerinden oluşan “air-hug” koltuklar öne çıkıyor. Ağaç gölgelerini andıran huzurlu ambiyans aydınlatması ve “shy-tech” detaylar ferah bir atmosfer yaratırken, “Aero” karakteri ve Pekin haritasını gizleyen desenler keşif duygusunu artırıyor. Hyundai Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tasarım Merkezi BaşkanıSimon Loasby, VENUS ve EARTH için “Başlangıç noktası olmayı seçtik. Tamamen yeni bir şey, uzaktan bakıldığında dahi kolayca tanınan, yolda güçlü bir duruş sergileyen ve ‘ilk izlenimde en iyisi’ olarak tanımladığımız etkiyi yaratananlayışımızın bir ifadesidir. Bu, hareketimizin başladığı noktadır. Amacımız yeni bir yön belirlemek” sözlerini kullandı.