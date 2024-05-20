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Teknoloji-Bilişim
5
Intel’in yeni GPU’su ortaya çıktı! 5 kat daha güçlü olacak

2024-05-20 20:54:25
Intel’in yeni GPU’su ortaya çıktı! 5 kat daha güçlü olacak

Intel'in Falcon Shores GPU'su yakında görücüye çıkacak, işlemcinin tükettiği güç ve hızı şaşırtıyor.

#1
Foto - Intel’in yeni GPU’su ortaya çıktı! 5 kat daha güçlü olacak

Intel, yaklaşmakta olan Falcon Shores GPU’su ile yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama iş yüklerinde büyük bir güç sunmaya hazırlanıyor. Ancak, bu performansın bedeli yüksek güç tüketimi olacak. Kullanıcılara yüksek güç ve performans vaat eden bu GPU’nun, 1500 W güç tüketeceği tahmin ediliyor. Bu, NVIDIA’nın 1000 W güç tüketen B200 GPU‘sundan bile daha fazla.

#2
Foto - Intel’in yeni GPU’su ortaya çıktı! 5 kat daha güçlü olacak

Falcon Shores GPU’nun vaat ettiği performansın bedeli, belli ki bu yüksek güç tüketimi olacak. Intel’in ortakları, sıvı soğutma veya tam daldırma sıvı soğutma gibi teknolojilere yönelebilir. Intel bu GPU’nun, Ponte Vecchio ürünlerine kıyasla Watt başına 5 kat daha yüksek performans ve 5 kat daha fazla bellek kapasitesi ve bant genişliği sunacağını iddia ediyor. Falcon Shores GPU‘nun 2025’te piyasaya sürülmesi planlanıyor ve Intel’in yeni nesil Xe grafik mimarisine dayanan GPU IP’si olacak. Bu GPU’nun, Intel’in sağlam oneAPI yazılım geliştirme ekosistemi tarafından desteklenen yapay zeka hızlandırıcı pazarında büyük bir rol oynamasını hedefliyor. Ayrıca bu yeni GPU, piyasaya sürüldüğünde HPC ve AI müşterileri için önemli bir seçenek olacak ve sektördeki rekabeti daha da kızıştıracak.

#3
Foto - Intel’in yeni GPU’su ortaya çıktı! 5 kat daha güçlü olacak

Intel, Falcon Shores GPU için özel donanım modülleri veya yeni bir Açık Hızlandırıcı Modülü (OAM) spesifikasyonu geliştirmek zorunda kalabilir çünkü mevcut OAM 2.0 yaklaşık 1000 W’da sınırlandırılmış durumda.

#4
Foto - Intel’in yeni GPU’su ortaya çıktı! 5 kat daha güçlü olacak

1500 Watt tüketen bir GPU, kullanıcısına neler sunabilir? Falcon Shores GPU sahibi olan kullanıcılar yüksek grafiklere sahip oyunları, yüksek kare hızında sorunsuz ve akıcı bir şekilde oynayabilecek. Çoğu grafik özelliğini maksimum ayarlarda kullanabilecek. Grafik tasarımı, 3D modelleme, video düzenleme gibi profesyonel uygulamalar kullanan kullanıcılar çok yüksek performanslara erişebilecek, muhtemelen bugüne kadar aldıkları en hızlı render süresini görebilecekler. Ayrıca çoklu işlem yapmayı seven kullanıcılar aynı anda birden fazla grafik veya hesaplama görevini sorunsuz bir şekilde yürütebilir.

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