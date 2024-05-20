Intel’in yeni GPU’su ortaya çıktı! 5 kat daha güçlü olacak

Falcon Shores GPU’nun vaat ettiği performansın bedeli, belli ki bu yüksek güç tüketimi olacak. Intel’in ortakları, sıvı soğutma veya tam daldırma sıvı soğutma gibi teknolojilere yönelebilir. Intel bu GPU’nun, Ponte Vecchio ürünlerine kıyasla Watt başına 5 kat daha yüksek performans ve 5 kat daha fazla bellek kapasitesi ve bant genişliği sunacağını iddia ediyor. Falcon Shores GPU‘nun 2025’te piyasaya sürülmesi planlanıyor ve Intel’in yeni nesil Xe grafik mimarisine dayanan GPU IP’si olacak. Bu GPU’nun, Intel’in sağlam oneAPI yazılım geliştirme ekosistemi tarafından desteklenen yapay zeka hızlandırıcı pazarında büyük bir rol oynamasını hedefliyor. Ayrıca bu yeni GPU, piyasaya sürüldüğünde HPC ve AI müşterileri için önemli bir seçenek olacak ve sektördeki rekabeti daha da kızıştıracak.