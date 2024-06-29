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Teknoloji-Bilişim
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Intel’den yapay zeka için yeni teknoloji

2024-06-29 03:12:58
Intel’den yapay zeka için yeni teknoloji

Çip üreticisi Intel, yüksek performanslı büyük veri merkezi için devrimsel bir teknoloji olan, ilk tam entegre optik chiplet modelini tanıttı.

#1
Foto - Intel’den yapay zeka için yeni teknoloji

Intel, yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri ve büyük veri merkezi için devrimsel bir teknoloji olan, ilk tam entegre I/O (giriş/çıkış) çipini tanıttı. Bu yeni chiplet ile birlikte, geleneksel bakır kablolar yerine optik kablolar kullanılacak ve hem akım hızı hem de enerji verimliliği kayda değer biçimde artırılmış olacak.

#2
Foto - Intel’den yapay zeka için yeni teknoloji

Bildiğiniz üzere optik çipler, ışıkla veri ilettikleri için bakır kablolara göre çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor. Bunun yanı sıra, hızın getirdiği avantajla daha uzunca mesafelere veri aktarımı da gerçekleştirilebiliyor.

#3
Foto - Intel’den yapay zeka için yeni teknoloji

Intel, yapay zekâ altyapısı için yüksek hızlı veri işlemeyi mümkün kılacak yeni nesil optik bilgi işlem bağlantı chiplet’ini duyurdu. Optical Fiber Communication Conference 2024 (OFC) etkinliğinde tanıtılan bu chiplet, yüksek bant genişliği, düşük güç tüketimi ve daha uzun erişim sunarak, yapay zekâ ölçeklenebilirliği ve yeni bilgi işlem mimarileri için devrim niteliğinde bir adım atıyor.

#4
Foto - Intel’den yapay zeka için yeni teknoloji

Intel’in OCI chiplet’i, veri merkezleri ve yüksek performanslı bilişim (HPC) uygulamaları için yüksek bant genişliğine sahip bağlantıda ileriye doğru büyük bir adım atıyor. Bu yeni chiplet, birlikte paketlenmiş optik giriş/çıkış (I/O) sağlayarak, makine öğrenmesi iş yükü hızlandırmasını ve yüksek performanslı yapay zekâ altyapısında devrim yaratmayı vaat ediyor. Neden önemli? “Verilerin sunucudan sunucuya sürekli artan hareketi, günümüzün veri merkezi altyapısının yeteneklerini zorlarken, mevcut çözümler ise elektrikli I/O performansının pratik sınırlarına hızla yaklaşıyor. Ancak, Intel’in çığır açıcı atılımı sayesinde, müşteriler birlikte paketlenmiş silikon fotonik bağlantı çözümlerini sonraki nesil bilişim sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre etme olanağına kavuşuyor,” diyen Thomas Liljeberg, Intel IPS Grubu kıdemli direktörü, bu yeniliğin önemini vurguladı.

#5
Foto - Intel’den yapay zeka için yeni teknoloji

Yapay zekâ tabanlı uygulamalar, küresel olarak giderek daha fazla kullanılıyor ve büyük dil modelleri (LLM) ve üretken yapay zekâ alanındaki gelişmeler bu trende hız kazandırıyor. Intel‘in yeni OCI chiplet’i, yapay zekâ hızlandırma iş yüklerinin gereksinimlerini karşılamak için yüksek bant genişliği, düşük güç tüketimi ve daha uzun erişim sunarak, yüksek performanslı yapay zekâ altyapısında devrim yaratıyor. Intel’in OCI chiplet’i, yüksek hızlı veri iletiminde büyük bir atılımı temsil ediyor. İnovasyonu teşvik eden ve bağlantının geleceğini şekillendiren Intel, yapay zekâ altyapısı ortamının ön saflarındaki yerini muhafaza ediyor.

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