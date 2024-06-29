Intel’den yapay zeka için yeni teknoloji

Yapay zekâ tabanlı uygulamalar, küresel olarak giderek daha fazla kullanılıyor ve büyük dil modelleri (LLM) ve üretken yapay zekâ alanındaki gelişmeler bu trende hız kazandırıyor. Intel‘in yeni OCI chiplet’i, yapay zekâ hızlandırma iş yüklerinin gereksinimlerini karşılamak için yüksek bant genişliği, düşük güç tüketimi ve daha uzun erişim sunarak, yüksek performanslı yapay zekâ altyapısında devrim yaratıyor. Intel’in OCI chiplet’i, yüksek hızlı veri iletiminde büyük bir atılımı temsil ediyor. İnovasyonu teşvik eden ve bağlantının geleceğini şekillendiren Intel, yapay zekâ altyapısı ortamının ön saflarındaki yerini muhafaza ediyor.