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Teknoloji-Bilişim
12
Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

2022-10-11 01:44:59
Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

Intel, 12. nesil Alder Lake işlemcilerinin BIOS kaynak kodlarının bir kısmının çalındığını doğruladı.

#1
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

Intel, 12. nesil Alder Lake işlemcilerinin BIOS kaynak kodunun internete sızdırıldığını ve kopyalarının 4chan ve Github gibi sitelerde bulunduğunu resmen onayladı.

#2
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

Bu tür sızıntıların, Intel’in donanımında yararlanılabilecek hataları potansiyel olarak ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.

#3
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

Intel güvenlik açığı bulanlara ödül veriyor Ortaya çıkan sızıntının, BIOS/UEFI görüntülerini oluşturmak ve optimize etmek için araçlar ve kodlar içeren 6 GB’lık bir dosyadan oluşuyor.

#4
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

Intel bu sızıntıya rağmen yaptığı açıklamada internete sızdırılan bilgilerin herhangi bir güvenlik açığına neden olmayacağına inandıklarını belirtiyor.

#5
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

BIOS‘un ne olduğu merak eden kullanıcılar için ise BIOS’u şu şekikde açıklayabiliriz: BIOS, bilgisayar açıldığı anda işlemciye tüm diğer donanımları sırasıyla tanıtır.

#6
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

Donanımların temel iletişim protokollerini belirler. İşletim sisteminin başlangıç öğelerinin herhangi bir sürücüden yüklenmesini sağlar.

#7
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

Intel, sızıntının nereden geldiğine dair detaylı bir bilgi vermezken, sadece üçüncü taraf bir kişi tarafından yapıldığını söylemekle yetindi. Teknoloji devleri son dönemde bu tür pek çok saldırı ile karşılaşıyor.

#8
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

NVIDIA da Şubat ayında potansiyel bir siber saldırıya uğramıştı. Şirket, saldırının ardından belirli bölümleri için bazı hizmetlerini kapatmak zorunda kaldı.

#9
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

Intel ise bu tür durumların önüne geçebilmek adına kaynak kodunda güvenlik açığı bulan kişilere çeşitli ödüller dağıtıyor.

#10
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

Şirketin Project Circuit Breaker adını verdiği program güvenlik açığı bulan kullanıcılara çeşitli para ödülleri veriyor.

#11
Foto - Intel bazı kaynak kodların çalındığını doğruladı

Bulunan sorunun ne kadar ciddi olduğuna bağlı olarak Intel hata başına 500 ila 100 bin dolar arasında para ödülü verebiliyor.

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