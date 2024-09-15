Intel, ABD Ordusu’na çip üretecek! Milyar dolarlık anlaşma

Intel, ABD Ordusu için 3.5 milyar dolarlık fon aldı: Gelişmiş çipler üretecek Aktarılan bilgilere göre projenin amacı, askeri kullanım için gerekli olan ileri seviye işlemcilerin üretimini yeniden ABD’ye getirmek. Böylece, bu kritik teknolojiler güvenli bir ortamda, dış etkenlerden izole bir şekilde üretilecek. Intel, şu anda ABD’de gelişmiş çip üreten en büyük firmalardan biri ve bu yeni fonla birlikte, özellikle 18A üretim teknolojisi üzerine odaklanacak.