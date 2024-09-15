2024-09-15 20:56:59 Intel, ABD Ordusu’na çip üretecek! Milyar dolarlık anlaşma
Çip üreticisi Intel, ABD hükümetinden milyar dolarlık fon aldı.
Çip üreticisi Intel, ABD hükümetinden milyar dolarlık fon aldı.
Bloomberg’in konuya aşina kişilere dayandırdığı haberine göre Intel, ABD hükümetinden 3.5 milyar dolarlık dev bir fon aldı. Bu parayla ABD ordusu için gelişmiş çipler üretecek. Proje, ABD’nin savunma ve istihbarat kurumları için güvenli, yüksek teknoloji ürünleri üretmeyi hedefleyen “Güvenli Bölge” (Secure Enclave) adlı projeye dayanıyor. İşte detaylar…
Intel, ABD Ordusu için 3.5 milyar dolarlık fon aldı: Gelişmiş çipler üretecek Aktarılan bilgilere göre projenin amacı, askeri kullanım için gerekli olan ileri seviye işlemcilerin üretimini yeniden ABD’ye getirmek. Böylece, bu kritik teknolojiler güvenli bir ortamda, dış etkenlerden izole bir şekilde üretilecek. Intel, şu anda ABD’de gelişmiş çip üreten en büyük firmalardan biri ve bu yeni fonla birlikte, özellikle 18A üretim teknolojisi üzerine odaklanacak.
18A, Intel’in geliştirdiği en ileri düzey üretim teknolojisi ve 2025 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor. Tüm bu anlaşmalarla birlikte, Intel’in dünyanın en güçlü ve en küçük çiplerini üretmesi ve şirketin global rekabette yeniden öne çıkması bekleniyor.
Proje kapsamında hedef, yalnızca askeri alanda değil, aynı zamanda yapay zeka, makine öğrenimi ve yüksek performanslı hesaplama gibi diğer ileri teknolojilerde de kullanılacak çipler geliştirmek.
Bu projeyle birlikte, Intel’in askeri uygulamalar için ürettiği bu çipler, tamamen ABD sınırları içinde üretilecek, böylece ABD ordusunun ihtiyaç duyduğu teknoloji dışa bağımlı olmadan sağlanacak.
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