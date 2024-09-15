  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
6
Intel, ABD Ordusu’na çip üretecek! Milyar dolarlık anlaşma

2024-09-15 20:56:59
Intel, ABD Ordusu’na çip üretecek! Milyar dolarlık anlaşma

Çip üreticisi Intel, ABD hükümetinden milyar dolarlık fon aldı.

1
#1
Foto - Intel, ABD Ordusu’na çip üretecek! Milyar dolarlık anlaşma

Bloomberg’in konuya aşina kişilere dayandırdığı haberine göre Intel, ABD hükümetinden 3.5 milyar dolarlık dev bir fon aldı. Bu parayla ABD ordusu için gelişmiş çipler üretecek. Proje, ABD’nin savunma ve istihbarat kurumları için güvenli, yüksek teknoloji ürünleri üretmeyi hedefleyen “Güvenli Bölge” (Secure Enclave) adlı projeye dayanıyor. İşte detaylar…

#2
Foto - Intel, ABD Ordusu’na çip üretecek! Milyar dolarlık anlaşma

Intel, ABD Ordusu için 3.5 milyar dolarlık fon aldı: Gelişmiş çipler üretecek Aktarılan bilgilere göre projenin amacı, askeri kullanım için gerekli olan ileri seviye işlemcilerin üretimini yeniden ABD’ye getirmek. Böylece, bu kritik teknolojiler güvenli bir ortamda, dış etkenlerden izole bir şekilde üretilecek. Intel, şu anda ABD’de gelişmiş çip üreten en büyük firmalardan biri ve bu yeni fonla birlikte, özellikle 18A üretim teknolojisi üzerine odaklanacak.

#3
Foto - Intel, ABD Ordusu’na çip üretecek! Milyar dolarlık anlaşma

18A, Intel’in geliştirdiği en ileri düzey üretim teknolojisi ve 2025 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor. Tüm bu anlaşmalarla birlikte, Intel’in dünyanın en güçlü ve en küçük çiplerini üretmesi ve şirketin global rekabette yeniden öne çıkması bekleniyor.

#4
Foto - Intel, ABD Ordusu’na çip üretecek! Milyar dolarlık anlaşma

Proje kapsamında hedef, yalnızca askeri alanda değil, aynı zamanda yapay zeka, makine öğrenimi ve yüksek performanslı hesaplama gibi diğer ileri teknolojilerde de kullanılacak çipler geliştirmek.

#5
Foto - Intel, ABD Ordusu’na çip üretecek! Milyar dolarlık anlaşma

Bu projeyle birlikte, Intel’in askeri uygulamalar için ürettiği bu çipler, tamamen ABD sınırları içinde üretilecek, böylece ABD ordusunun ihtiyaç duyduğu teknoloji dışa bağımlı olmadan sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

allahiçin seven

filistinli çocuklar üzerinde denenen aşılar haberleri doğrumu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Rusya'dan şaşırtan Türkiye çıkışı: Ankara değişti
Gündem

Rusya'dan şaşırtan Türkiye çıkışı: Ankara değişti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Türkiye’nin bu tür birliklere (BRICS) ilgi göstermesi Ankara’nın şunu anladığını gösteriyor: ..
Lübnan'dan gönderilen İHA akıllarını aldı
Dünya

Lübnan'dan gönderilen İHA akıllarını aldı

Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) hiçbir müdahaleye uğramadan İsrail hava sahasında 30 kilometre uçması katil İsrail'in..
AB’den şok karar! Türkiye’nin asırlık markası ürünlerini piyasadan toplayacak
Ekonomi

AB’den şok karar! Türkiye’nin asırlık markası ürünlerini piyasadan toplayacak

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı, Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinde, Türkiye'nin asırlık kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer..
CHP deyince hay hay, HÜDA PAR deyince vay vay… Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim diyen bakın kimmiş
Gündem

CHP deyince hay hay, HÜDA PAR deyince vay vay… Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim diyen bakın kimmiş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu Anayasa değişikliği ile ilgili sözleri üzerinden hedef alan azgın azınlık, yıllar önce anayasa..
Türkiye'ye dikkat çeken 'Afrika' teklifi!
Ekonomi

Türkiye'ye dikkat çeken 'Afrika' teklifi!

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko, Türk ve Japon şirketlerin bazı yerlerde iş birliği yaptığını belirterek, "Afrika ülkeleri gibi üçün..
Fransa'da bir skandal daha! PKK konseri: Türkiye'ye lanet sloganları atıldı
Gündem

Fransa'da bir skandal daha! PKK konseri: Türkiye'ye lanet sloganları atıldı

Fransa, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Marsilya'da PKK destekçileri tarafından düzenlenen konserde lanet ses..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23