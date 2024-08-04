İnstagram ve facebook! Bu ne rezillik böyle?

KATALOG SUÇLAR NELERDİR 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 hükmünde yer ala katalog suçlar şunlar: "Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık ve yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, düşman devlete maddi ve mali yardım, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı, silah kaçakçılığı suçları, banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları tarafından işlenen zimmet suçu, kasten orman yakma suçu, kültür ve tabiat varlıklarını haksız olarak yurtdışına çıkarma suçu, kaçakçılık suçlarının tamamı, sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu."