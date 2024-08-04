2024-08-04 07:47:39 İnstagram ve facebook! Bu ne rezillik böyle?
Türkiye'deki katalog suçlarla mücadeleye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle önceki gün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen Instagram, kurallara uyana kadar kapalı kalacak. Bugüne kadar terör konusu başta olmak üzere Atatürk'e hakaret, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi birçok zararlı içeriği kaldırmayan Instagram'ın son olarak Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket etmesi bardağı taşıran son damla oldu.