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Teknoloji-Bilişim
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instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır?

2021-12-01 11:19:41
instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır?

instagram’ı artık kullanmayanlar veya sosyal medyaya ara vermek isteyenler için instagram hesap dondurma veya silme işlemi nasıl yapılacağı bir hayli merak edilir oldu. instagram’dan sıkılanlar sosyal medyadan kaçış yolunu aramaya koyulmakta. Hal böyle olunca da instagram hesap silme, geçici dondurma ve kapatma işlemi büyük rağbet görüyor. Peki instagram hesabı geçici dondurma, hesap kapatma ve silme nasıl yapılır?

#1
Foto - instagram hesap silme veya instagram hesap kapatma yapmadan önce, kullanıcılar tarafından genellikle instagram hesabı geçici olarak dondurma işlemi tercih ediliyor. instagram hesabı geçici dondurma (askıya alma) yapmak için bir takım adımları izlemeniz gerekiyor. Günümüzde en yaygın kullanılan sosyal medya platformu instagram dondurmak ya da silmek isteyen birçok kişi bulunuyor.

instagram hesap silme veya instagram hesap kapatma yapmadan önce, kullanıcılar tarafından genellikle instagram hesabı geçici olarak dondurma işlemi tercih ediliyor. instagram hesabı geçici dondurma (askıya alma) yapmak için bir takım adımları izlemeniz gerekiyor. Günümüzde en yaygın kullanılan sosyal medya platformu instagram dondurmak ya da silmek isteyen birçok kişi bulunuyor.

#2
Foto - instagram uygulaması üzerinde bu seçenekler çeşitli yerlerde olduğu ve kullanıcılar erişemediği arama motoru üzerinden ''instagram dondurma'' başlığı ile araştırmalar yapıyor. instagram hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz. İnstagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

instagram uygulaması üzerinde bu seçenekler çeşitli yerlerde olduğu ve kullanıcılar erişemediği arama motoru üzerinden ''instagram dondurma'' başlığı ile araştırmalar yapıyor. instagram hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz. İnstagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

#3
Foto - instagram hesap kapatma nasıl yapılır? Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve “Profili Düzenle”yi seçin. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak “kapat”a dokunun veya tıklayın. “Hesabını neden kapatıyorsun?” Sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.

instagram hesap kapatma nasıl yapılır? Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve “Profili Düzenle”yi seçin. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak “kapat”a dokunun veya tıklayın. “Hesabını neden kapatıyorsun?” Sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.

#4
Foto - Instagram hesabı nasıl silinir? 1- Instagram silmek için önce hesabınıza giriş yapın. 2- Hesaba giriş yaptıktan sonra profilim sekmesine tıklayın. Kullanıcı adınızın yanında yer alan “Ayarlar” seçeneğini tıklayınız. Karşınıza çıkan ekranda sol üstte yer alan profili düzenle seçeneğini seçin ve sayfanın sonunda yer alan hesap silme sekmesine tıklayarak hesap silme nedeninizi belirttikten sonra şifrenizi girip, ‘hesabı kalıcı olarak sil’ butonuna tıklayın. Böylece Instagram hesabınız, kalıcı olarak kapatılmış olacak.

Instagram hesabı nasıl silinir? 1- Instagram silmek için önce hesabınıza giriş yapın. 2- Hesaba giriş yaptıktan sonra profilim sekmesine tıklayın. Kullanıcı adınızın yanında yer alan “Ayarlar” seçeneğini tıklayınız. Karşınıza çıkan ekranda sol üstte yer alan profili düzenle seçeneğini seçin ve sayfanın sonunda yer alan hesap silme sekmesine tıklayarak hesap silme nedeninizi belirttikten sonra şifrenizi girip, ‘hesabı kalıcı olarak sil’ butonuna tıklayın. Böylece Instagram hesabınız, kalıcı olarak kapatılmış olacak.

#5
Foto - Instagram hesabı nasıl silinir? 1- Instagram silmek için önce hesabınıza giriş yapın. 2- Hesaba giriş yaptıktan sonra profilim sekmesine tıklayın. Kullanıcı adınızın yanında yer alan “Ayarlar” seçeneğini tıklayınız. Karşınıza çıkan ekranda sol üstte yer alan profili düzenle seçeneğini seçin ve sayfanın sonunda yer alan hesap silme sekmesine tıklayarak hesap silme nedeninizi belirttikten sonra şifrenizi girip, ‘hesabı kalıcı olarak sil’ butonuna tıklayın. Böylece Instagram hesabınız, kalıcı olarak kapatılmış olacak.

Instagram hesabı nasıl silinir? 1- Instagram silmek için önce hesabınıza giriş yapın. 2- Hesaba giriş yaptıktan sonra profilim sekmesine tıklayın. Kullanıcı adınızın yanında yer alan “Ayarlar” seçeneğini tıklayınız. Karşınıza çıkan ekranda sol üstte yer alan profili düzenle seçeneğini seçin ve sayfanın sonunda yer alan hesap silme sekmesine tıklayarak hesap silme nedeninizi belirttikten sonra şifrenizi girip, ‘hesabı kalıcı olarak sil’ butonuna tıklayın. Böylece Instagram hesabınız, kalıcı olarak kapatılmış olacak.

#6
Foto - 1- Öncelikle Instagram uygulamasını açın ve profilinize gelin. 3- Sağ üst köşede yer alan üç çizgiye dokunun. 4- Android cihazlarda üç nokta, iPhone’da ise çark şeklinde görünen ayarlar sekmesine gelin. 5- Bildirimler seçeneğine dokunun.

1- Öncelikle Instagram uygulamasını açın ve profilinize gelin. 3- Sağ üst köşede yer alan üç çizgiye dokunun. 4- Android cihazlarda üç nokta, iPhone’da ise çark şeklinde görünen ayarlar sekmesine gelin. 5- Bildirimler seçeneğine dokunun.

#7
Foto - 6- Karşınıza çıkan “Anında İlet Bildirimleri” sekmesinin altında yer alan “Tümünü Durdur” seçeneğini seçerek tüm Instagram bildirimi kapatma işlemini yapabilir ya da detaylı filtrelemelerle görmek istemediğiniz bildirimleri belirleyerek yalnızca onları kapatabilir, böylece bildirim kalabalığından da kurtulmuş olursunuz.

6- Karşınıza çıkan “Anında İlet Bildirimleri” sekmesinin altında yer alan “Tümünü Durdur” seçeneğini seçerek tüm Instagram bildirimi kapatma işlemini yapabilir ya da detaylı filtrelemelerle görmek istemediğiniz bildirimleri belirleyerek yalnızca onları kapatabilir, böylece bildirim kalabalığından da kurtulmuş olursunuz.

#8
Foto - Dondurulan Instagram yeniden nasıl açılır? Instagram hesabına yeniden ulaşmak için 1 veya 2 gün beklemek gerekiyor. Bu süre içinde giriş yapmaya çalışılırsa “hatalı kullanıcı adı veya şifre” uyarısı ile karşılaşma ihtimali söz konusudur. Panik olunmaması gereken bu durumun sebebi ise hesap dondurma işlemi devam ederken giriş işlemlerinin sistem tarafından algılanamıyor olmasıdır.

Dondurulan Instagram yeniden nasıl açılır? Instagram hesabına yeniden ulaşmak için 1 veya 2 gün beklemek gerekiyor. Bu süre içinde giriş yapmaya çalışılırsa “hatalı kullanıcı adı veya şifre” uyarısı ile karşılaşma ihtimali söz konusudur. Panik olunmaması gereken bu durumun sebebi ise hesap dondurma işlemi devam ederken giriş işlemlerinin sistem tarafından algılanamıyor olmasıdır.

#9
Foto - Yapılması gereken ise 24-48 saat süresini doldurmak ve sonra tekrar giriş yapmayı denemek. Giriş yapmak için tarayıcıdan Instagram adresine girebilirsiniz ya da mobil cihazınızdan Instagram uygulamasını açabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre doğru bir şekilde yazıldığında Instagram hesabına ulaşılır.

Yapılması gereken ise 24-48 saat süresini doldurmak ve sonra tekrar giriş yapmayı denemek. Giriş yapmak için tarayıcıdan Instagram adresine girebilirsiniz ya da mobil cihazınızdan Instagram uygulamasını açabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre doğru bir şekilde yazıldığında Instagram hesabına ulaşılır.

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