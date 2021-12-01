2021-12-01 11:19:41 instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır?
instagram’ı artık kullanmayanlar veya sosyal medyaya ara vermek isteyenler için instagram hesap dondurma veya silme işlemi nasıl yapılacağı bir hayli merak edilir oldu. instagram’dan sıkılanlar sosyal medyadan kaçış yolunu aramaya koyulmakta. Hal böyle olunca da instagram hesap silme, geçici dondurma ve kapatma işlemi büyük rağbet görüyor. Peki instagram hesabı geçici dondurma, hesap kapatma ve silme nasıl yapılır?