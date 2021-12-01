instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır?

instagram hesap kapatma nasıl yapılır? Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve “Profili Düzenle”yi seçin. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak “kapat”a dokunun veya tıklayın. “Hesabını neden kapatıyorsun?” Sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.