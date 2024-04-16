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Teknoloji-Bilişim
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İnsansı robot Atlas işten kovuldu

2024-04-16 21:16:24
İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Boston Dynamics, insansı robot Atlas'ı işten kovma kararı aldı.

#1
Foto - İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Boston Dynamics, Hyundai’in sahibi olduğu robotik endüstrisinin öncülerinden biri olarak biliniyor. Ancak firma, sektördeki son büyük gelişmeleri takiben, Atlas adı verilen Hyundai’nin insansı robot modelini emeklilik adı altında kovma kararı aldı. Şirketin robotik teknolojiyle ilgili büyük planları olacak.

#2
Foto - İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Hyundai insansı robot konusunda istediği sonucu alamadı Atlas, on yıl önce DARPA ile işbirliği içinde geliştirilen ve robotikte büyük bir yenilik olarak görülen bir modeldi.

#3
Foto - İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Ancak, robotun hidrolik sistemi gibi bazı özellikleri artık modası geçmiş durumda. Bu nedenle, Boston Dynamics, Atlas’ı emekliliği gelmediği halde emekli etme (kovma) kararı aldı.

#4
Foto - İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Yapılan açıklamaya göre bu, şirketin yeni teknolojilere ve ticari uygulamalara odaklanma çabasının bir parçası. İnsansı robot Atlas’ın teknolojisi, Hyundai’nin üzerinde çalıştığı diğer projeler için bir temel oluşturdu. Boston Dynamics, insansı robot Atlas’ın emekliliğini, şirketin gelecekteki planları için yer açma amacıyla yapıyor olabilir.

#5
Foto - İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Atlas’ın geliştirdiği lokomosyon teknikleri hala etkileyici olsa da, şirket yeni projeler ve ticari uygulamalar üzerinde çalışmayı planlıyor.

#6
Foto - İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Hyundai’nin şirketi yönetimi altında, Atlas’ın teknolojilerinin gelecekte otomobil üretimi gibi alanlarda kullanılması muhtemel görünüyor.

#7
Foto - İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Atlas’ın lokomosyon ve algılama teknikleri, bu yeni robotların tasarımında önemli bir rol oynayacak. Boston Dynamics, Atlas’ın emekliliğini, robotun en önemli anlarını gösteren bir veda videosu ile kutladı.

#8
Foto - İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Video, Atlas’ın başarılarını ve zaman zaman yaşadığı zorlukları gözler önüne sererken, robotun gelişim sürecindeki tüm çabalarını da takdir etmiş oldu.

#9
Foto - İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Şirketin emeklilik adı altındaki bu “kovulma” kararı, aslında yeni başlangıçlara zemin hazırlıyor. Hyundai ve Boston Dynamics’in robotik alanında ne gibi yenilikler getireceği, insansı robot Atlas’ın bıraktığı mirasın nasıl devam ettirileceği merak konusu.

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