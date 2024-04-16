İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Yapılan açıklamaya göre bu, şirketin yeni teknolojilere ve ticari uygulamalara odaklanma çabasının bir parçası. İnsansı robot Atlas’ın teknolojisi, Hyundai’nin üzerinde çalıştığı diğer projeler için bir temel oluşturdu. Boston Dynamics, insansı robot Atlas’ın emekliliğini, şirketin gelecekteki planları için yer açma amacıyla yapıyor olabilir.